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Интерфакс-АВН

Песков: между президентами РФ и США не может быть дебатов, Путин предложил продолжить диалог

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Джо Байдену пообщаться в открытом режиме, чтобы не позволить беспрецедентным заявлениям американского президента нанести окончательный вред двусторонним отношениям, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Между двумя президентами не может быть дебатов. Он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств", - сказал Песков журналистам.

"В прямом эфире потому, что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные. Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, открытый разговор будет интересен и американцам, и россиянам.

"Поскольку слова президента Байдена были достаточно беспрецедентными, то здесь нельзя исключать и беспрецедентных форматов общения", - заметил пресс-секретарь.

У Пескова также поинтересовались, рассматривают ли в Кремле вариант, что Байден откажется от предложенного Путиным контакта, и как будут расценивать подобный шаг.

"Президент выступил с инициативой, он выступил с предложением, причем выступил с предложением в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена. Я могу это охарактеризовать только словом "плохое". Президент сказал, что несмотря ни на что, нет смысла играть в мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями", - сказал он.

"Есть смысл продолжать отношения России и США. Это - мировоззрение и подход президента РФ Путина. Но я не могу ничего говорить вам о потенциальном подходе президента Байдена", - добавил Песков.

Он заявил также, что президент России хотел бы обсудить со своим американским коллегой регулярные обвинения в адрес России и двусторонние отношения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вопросы, связанные с двусторонними отношениями, вопросы, связанные с тем, как их выстраивать дальше, вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, чем только можно и так далее", - сказал Песков журналистам.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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