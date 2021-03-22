Как сообщает веб-ресурс MK.RU в материале "Оружейные санкции США ударили по российскому авиапрому. Вашингтон запретит обладателям американских лицензий торговать с Россией", США при президенте-демократе Байдене, как и предполагалось, усилили санкционное давление на Россию. Используя в качестве повода "отравление" Навального, Минторг США с 18 марта ввел новые экспортные ограничения. Одновременно Госдеп США внес Россию в список стран, с которыми запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Вряд ли Россия и США продавали друг другу оружие. Тем не менее, считает эксперт "МК", очередные санкции США довольно болезненны для нас.

Первый опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21001/МС.0001, регистрационный номер 73051, бортовой номер "001"). Жуковский, 12.01.2021 (с) Дмитрий Ширенин / russianplanes.net ( ссылка )

Согласно обнародованным документам, США теперь в отношении России будут руководствоваться принципом "презумпции отказа" в отношении заявок на экспортные лцензии для товаров и услуг, находящихся под контролем. Пока, до 1 сентября 2021 года, из этого правила исключены некоторые категории продукции космической отрасли.

То, что космическому сотрудничеству отмерен срок до 1 сентября - тревожный звонок "Роскосмосу" и его фирмам. С другой стороны, это показатель серьезности намерений Вашингтона. По сути, Россию предупредили о возможном запрете поставок в Россию комплектующих для ракет и модулей, предназначенных для Международной космической станции. А там ведь рядом с россиянами работают американцы, европейцы, японцы, канадцы. Можно сказать, что России намекнули о скором прекращении сотрудничества в космосе.

Подобные "оружейные" санкции США раньше были объявлены против таких стран, как Афганистан, Эритрея, Ливия, Сомали, Южный Судан. Вот в такую компанию Вашингтон зачислил Россию. Словом, США для нас тот еще партнер.

"МК" попросил оценить новый санкционный пакет США в отношении России и возможный вред от них директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова.

-Естественно, никакой масштабной торговли оружием у России с Соединенными Штатами Америки нет и никогда не было, - сказал эксперт. - Отдельные сделки были во времена Барака Обамы и раньше. Ну, например, Пентагон закупал в России партию вертолетов, чтобы передать ее правительству Афганистана. Но это было давно.

Тем не менее новые санкции чувствительны для ряда отраслей нашей промышленности. Дело в том, что российский авиапром и космонавтика до сих пор сильно зависимы от радиоэлектронной компонентной базы класса Space и Military. Импортозамещение в этой области идет, но не так быстро, как хотелось бы.

США после 2014 года уже не раз вводили ограничения на поставку нам своей микроэлектроники. Наши производители авиационной и космической техники с трудом, но находили замену американским компонентам. Например, в той же Юго-Восточной Азии, других регионах. Но теперь США перекрывают и эти каналы закупок. Новые оружейные санкции США будут препятствовать подобным поставкам из третьих стран, которые не захотят ссориться с США.

Есть еще очень неприятный момент. Целый ряд систем, которые мы используем в том же авиастроении, производятся, например, в Южной Корее, но по технологиям США и по американским лицензиям. Новые запреты США будут касаться и этих поставок. То есть под запрет попадают те системы, которые произведены пусть и не в США, но в которых есть американская интеллектуальная собственность. Таких компонентов очень много.

К примеру, многие наши беспилотные летательные аппараты оснащаются двигателями, которые были созданы в США, производятся по американской лицензии в других странах или имеют американские компоненты. Теперь им надо будет искать замену. Это, безусловно, создаст для нас определённые проблемы.

Дальше. В новом пакете оружейных санкций американцы прописали, что они касаются и программного обеспечения, которое нуждается в обновлении, а также обслуживания и поставок запчастей к тем системам, которые мы закупили ранее.

США могут запретить той же Южной Корее или Тайваню, другим странам, где мы закупаем комплектующие для систем военного назначения, торговать с нами.

Например, есть авиационные компоненты, которые делаются в Мексике. Эта страна достаточно развитая. Учитывая, что большинство мексиканских фирм сильно завязаны на американский бизнес и американскую экономику, естественно, Мексика не захочет ссориться с США и прекратит поставки комплектующих.

Так что, повторюсь, это довольно чувствительный укол. И тем, кто отвечает у нас за реализацию оборонных программ, будет о чем задуматься.