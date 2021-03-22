Войти
Военно-промышленный курьер

Срок службы АПЛ проектов 949А и 971 будет удвоен

346
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Срок службы атомных подводных лодок проектов 949А и 971 будет удвоен, их оснастят новым оружием, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию», - сказал Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

«Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане», - сказал Евменов.

«В два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971. Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с ещё большим уважением относиться к этим кораблям с солидным опытом и стажем службы», - сказал он.

Подводные лодки проекта 949А «Антей» - серия советских/российских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. 

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что атомные подводные лодки проекта «Антей» входят в основу нестратегической ударной группировки ВМФ РФ.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлена для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами. Подводная лодка имеет традиционный двухкорпусный архитектурно-конструктивный тип конструкции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
949А Антей
971 Щука-Б
Похожие новости
27.04.2020
Ракеты дают шанс торпедным аппаратам
03.12.2018
Дальний и беззащитный восток
20.03.2017
Военные моряки России отмечают День подводника
27.02.2012
Для новых подводных лодок в Вилючинске нет береговой инфраструктуры - СМИ
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость