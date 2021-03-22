Срок службы АПЛ проектов 949А и 971 будет удвоен

Срок службы атомных подводных лодок проектов 949А и 971 будет удвоен, их оснастят новым оружием, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию», - сказал Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

«Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане», - сказал Евменов.

«В два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971. Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с ещё большим уважением относиться к этим кораблям с солидным опытом и стажем службы», - сказал он.

Подводные лодки проекта 949А «Антей» - серия советских/российских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что атомные подводные лодки проекта «Антей» входят в основу нестратегической ударной группировки ВМФ РФ.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлена для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами. Подводная лодка имеет традиционный двухкорпусный архитектурно-конструктивный тип конструкции.