Подводные силы Черноморского флота вышли на дежурство в полном составе

Весь состав подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) в количестве шести субмарин находятся в море на боевом дежурстве. Об этом в пятницу рассказал в Севастополе командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику подводников.

19 марта в России отмечается День моряка-подводника.

«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз.

«Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море», — заявил он.

Ранее в этот же день стало известно, что в ближайшие годы российские морские стратегические силы будут укомплектованы новейшими субмаринами проекта 955 «Борей».

Ранее в феврале сообщалось, что ВМФ в 2022 году получит две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки». Субмарины являются второй и третьей по счету в проекте 677. Первой в проекте стала подлодка «Санкт-Петербург» — ее передали флоту в опытную эксплуатацию в 2010 году.

Помимо этого, уже началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». Сейчас атомный крейсер готовится впервые выйти в море.