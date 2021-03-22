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РИА Новости

В Нижегородской области прошли российско-белорусские учения

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Нижегородской области завершилась активная фаза российско-белорусских учений, проходивших с 15 марта, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Нижегородской области на полигоне Мулино завершилась активная фаза совместного двустороннего ротного тактического учения военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа и военнослужащих Республики Беларусь", - сказали в округе.

Как отметили в пресс-службе, на маневрах военные двух стран форсировали реку Люлих и совершили 20-километровый марш на бронетехнике. Затем реактивные системы залпового огня "Град" вели массированный огонь по переднему краю наступающих сил противника, после чего сменили позицию, прикрываясь дымовой завесой.

В свою очередь танковые и мотострелковые подразделения танковой армии РФ совместно с белорусскими военными в течение четырех часов держали оборону, уничтожая технику условного противника из 125-мм пушек танков и гранатометов РПГ-7В. По живой силе противника огонь велся из стрелкового оружия и 30-мм автоматических пушек БМП-2.

По оценке округа, "в ходе ведения оборонительного боя подразделения ЗВО и Беларуси уничтожили более 40% живой силы и техники условного противника". На завершающем этапе учения командиры рот перевели свои подразделения в контратаку с целью уничтожить отступающие силы противника.

Всего в маневрах было задействовано 300 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Совместное ротное тактическое учение стало первым этапом подготовки к стратегическому командно-штабному "Запад-2021".

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМП-2
Град РСЗО
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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