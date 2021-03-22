Строительство двух атомных подлодок для ВМФ РФ начнется в 2021 году

Два новых атомных подводных ракетных крейсера проекта "Борей-А" "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" заложат на стапелях Севмаша в этом году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он также сообщил, что одновременно со строительством стратегических ракетоносцев четвертого поколения ведется работа по созданию пятого поколения многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок (АПЛ).

- Такая задача поставлена перед проектантами, научными организациями и Военным учебно-научным центром ВМФ России, который осуществляет военно-научное сопровождение проектирования и строительства кораблей на протяжении всего цикла, - сказал Евменов, добавив, что Россия "идет в ногу, а зачастую и опережает мировой научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения".

Севмаш заключил контракт на строительство двух новых АПЛ в 2020 году. Кроме того, до конца этого года завод должен передать ВМФ стратегический ракетоносец проекта "Борей" "Князь Олег" и атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" - "Казань" и "Новосибирск".

Яна Шамаева