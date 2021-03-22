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ТАСС

Неработающий американский метеорологический спутник взорвался в космосе

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Признаки, указывающие на столкновение, отсутствуют, отметили в ВВС США

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Выведенный из эксплуатации американский метеорологический спутник NOAA-17 взорвался в космосе, образовав 16 обломков. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA-17 в 07:11 UTC (всемирное координированное время, 10:11 мск - прим. ТАСС) 10 марта. NOAA-17 был выведен из эксплуатации в 2013 году. Отслеживаются 16 связанных [со взрывом] обломков. Признаки, указывающие на столкновение, отсутствуют", - говорится в сообщении.

NOAA-17 был запущен в июне 2002 года. Спутники данной серии ранее уже взрывались в космосе.

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