Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США

ЦАМТО, 19 марта. Компания Austal Limited объявила о подписании с командованием ВМС США контракта на разработку рабочего проекта и постройку 15-го скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид".

Стоимость соглашения составила 235 млн. долл. США (около 295 млн. австр. долл.).

EPF (ранее носил обозначение JHSV) представляет собой быстроходный многоцелевой десантный корабль катамаранного типа, который может использоваться СВ, КМП и ВМС США для переброски войск, грузов и военной техники (в т.ч. ОБТ M1A2 "Aбрамс"), снабжения подразделений, поддержки специальных операций, обеспечения безопасности на море и проведения гуманитарных спасательных операций в мелководных районах.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV. Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. С сентября 2016 года по март 2019 года ВМС США заключили с Austal USA еще несколько контрактов на постройку кораблей с 11-го по 14-й.

Головное судно серии, JHSV-1 "Сперхид", было передано Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года. В августе 2019 года началось строительство EPF-13 "Апалачикола", а работы над EPF-14 "Коди" планируется начать до конца 2021 года. До настоящего времени стоимость программы постройки 14 кораблей EPF превысила 2 млрд. долл.

Корабль EPF длиной 103 м способен транспортировать 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. Корабль может взять на борт до 312 десантников, размещенных на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Предполагается, что новый EPF будет отличаться расширенными возможностями по оказанию медицинской помощи на борту.