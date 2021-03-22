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ЦАМТО

Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 19 марта. Компания Austal Limited объявила о подписании с командованием ВМС США контракта на разработку рабочего проекта и постройку 15-го скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид".

Стоимость соглашения составила 235 млн. долл. США (около 295 млн. австр. долл.).

EPF (ранее носил обозначение JHSV) представляет собой быстроходный многоцелевой десантный корабль катамаранного типа, который может использоваться СВ, КМП и ВМС США для переброски войск, грузов и военной техники (в т.ч. ОБТ M1A2 "Aбрамс"), снабжения подразделений, поддержки специальных операций, обеспечения безопасности на море и проведения гуманитарных спасательных операций в мелководных районах.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV. Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. С сентября 2016 года по март 2019 года ВМС США заключили с Austal USA еще несколько контрактов на постройку кораблей с 11-го по 14-й.

Головное судно серии, JHSV-1 "Сперхид", было передано Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года. В августе 2019 года началось строительство EPF-13 "Апалачикола", а работы над EPF-14 "Коди" планируется начать до конца 2021 года. До настоящего времени стоимость программы постройки 14 кораблей EPF превысила 2 млрд. долл.

Корабль EPF длиной 103 м способен транспортировать 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. Корабль может взять на борт до 312 десантников, размещенных на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион". Предполагается, что новый EPF будет отличаться расширенными возможностями по оказанию медицинской помощи на борту.

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2 комментария
№1
22.03.2021 10:44
Цитата, q
в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV. Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл.
Следовательно , один экземпляр выходил на $160млн

Цитата, q
постройку 15-го скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид".

Стоимость соглашения составила 235 млн. долл. США
И цена выросла со $160млн до $235млн.
Чем объяснить , что США так щедро платят  , по сути , за скоростной транспортник на море.

Штаты оценивали новейшие скоростники с позиций военной логистики , и сравнивали текущие (фактические) затраты на доставку техники в район предполагаемый БД или военного конфлкта посредством С-5А и возможной доставкой морем. Оценка показала выигрышность.
Следующим этапом было взятием в аренду один из уже построенных и частичное переоборудование под нужды ВМС США. К первому добавили второй -уже звено. Вроде 2-3года гоняли по морю-океану , чтобы убедится в надёжности энергоустановки и корабля в целом и фактически носимым затратам , и выставить своё ТЗ и выставили. И вот что получаем на выходе.
Цитата, q
Корабль EPF длиной 103 м способен транспортировать 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. Корабль может взять на борт до 312 десантников, размещенных на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек.

Войска могут очень быстро наступать , но без топлива , провианта , боезапаса , медобслуживания и запчастей , всё останавливается.
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№2
22.03.2021 20:24
Цитата, q
ЦАМТО, 19 марта. Компания Austal Limited объявила о подписании с командованием ВМС США контракта на разработку рабочего проекта и постройку 15-го скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид".

Я не грамар-наци, но ёмаё... СПЕРХИД???!!!! Как можно "Спиахэд" транслитировать как "Сперхид"?!
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