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Российская газета

Подлодки проектов 949А и 971 оснастят новым оружием

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Источник изображения: rg.ru

Российские атомные подлодки проектов "Антей" (949А) и "Щука-Б" (971) получат новое вооружение. Об этом заявил Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

По его словам, в настоящее время ведется кропотливая работа по модернизации и повышению срока службы атомоходов.

- Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. И конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проектов 949А и 971. Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с еще большим уважением относиться к этим кораблям с солидным опытом и стажем службы, - цитирует главкома "Красная Звезда".

Адмирал добавил, что сейчас в ВМФ выстраивается система сервисного обслуживания и судоремонта для обеспечения высокой технической готовности кораблей и подлодок в течение всего цикла их эксплуатации.

Субмарины проектов "Антей" (по кодификации НАТО - Oscar II) и "Щука-Б" (по кодификации НАТО - Akula) относятся к третьему поколению. Оба несут сверхзвуковые крылатые ракеты, в том числе и с ядерными боевыми частями.

Проект 949А называют "убийцей авианосцев", поскольку, по оценке многих специалистов, всего несколько данных кораблей способны эффективно противостоять ударным авианосным соединениям США.

Подлодки серии 971 приобрели известность как самые тихие среди атомоходов третьего поколения. По уровню скрытности корабль превосходит мировые аналоги. Кроме того, его ударный арсенал существенно выше боевой мощности западных субмарин такого класса и назначения.

В настоящее время корабли обоих проектов проходят глубокую модернизацию, которая позволит приблизить их характеристики к четвертому поколению.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
США
Проекты
949А Антей
971 Щука-Б
NATO
Авианосец
Ядерный щит
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