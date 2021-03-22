Две «Варшавянки» без лишнего шума проверят глубину Балтийского моря

В морских полигонах Балтийского флота начались маневры с участием подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Проведение учений обеспечивают корабли, спасательные суда и морская авиация БФ, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

На начальном этапе «Варшавянки» пройдут в надводном положении на определенной дистанции с заданной скоростью за тральщиками, которые будут проверять фарватер. Также подводники проведут корабельные учения по борьбе за живучесть и по действиям боевых расчетов с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия.

После этого «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» выполнят элементы одиночного плавания и совершат глубоководное погружение. В ходе погружения экипажи проверят работу всех систем и механизмов, отработают алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка». Эта серия существенно превосходит прежние «Варшавянки» по основным показателям. А одно из главных достоинств таких субмарин – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)