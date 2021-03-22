Войти
Военно-промышленный курьер

Две «Варшавянки» без лишнего шума проверят глубину Балтийского моря

305
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В морских полигонах Балтийского флота начались маневры с участием подводных лодок «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Проведение учений обеспечивают корабли, спасательные суда и морская авиация БФ, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

На начальном этапе «Варшавянки» пройдут в надводном положении на определенной дистанции с заданной скоростью за тральщиками, которые будут проверять фарватер. Также подводники проведут корабельные учения по борьбе за живучесть и по действиям боевых расчетов с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия.

После этого «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» выполнят элементы одиночного плавания и совершат глубоководное погружение. В ходе погружения экипажи проверят работу всех систем и механизмов, отработают алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка». Эта серия существенно превосходит прежние «Варшавянки» по основным показателям. А одно из главных достоинств таких субмарин – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
Похожие новости
22.03.2021
На "Гремящем" и "Волхове" изучают правила судоходства в Суэцком канале
20.03.2018
Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
02.06.2017
Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость