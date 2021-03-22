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Компании «Сухой» и «МиГ» объединяются

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Источник изображения: warspot.ru

Российских производителей самолётов ожидают серьёзные организационные изменения. Вчера, 18 марта, пресс-служба госкорпорации «Ростех» раскрыла детали объединения компаний «МиГ» и «Сухой» в структуре АО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК).

«Изменения должны повысить экономическую устойчивость ОАК, куда входят «МиГ» и «Сухой», а также оптимизировать кадры, снизить долг и непроизводственные издержки», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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Источник изображения: flickr.com

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, создание единого авиационного инженерно-конструкторского центра ОАК в Москве «даст оптимизационный эффект до 130 млрд рублей». «Корпоративный центр самолётостроения», куда вольются «Сухой» и «МиГ», консолидирует функции управления самолётными программами, а также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут».

При этом в «Ростехе» указывают, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры: «Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра».

Уже в 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» вместе с ОАК станут единым юридическим лицом под названием «Корпоративный центр самолётостроения», который расположится в Москве. Пресс-служба «Ростеха» комментирует это так: «Оценки, что «Сухой» и «МиГ» прекратят существование, — слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут».

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МиГ-29
Су-25
Су-27
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
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Слюсарь Юрий
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