Подводные силы ТОФ играют важнейшую роль в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ЦАМТО, 19 марта. Для камчатских моряков-подводников 2021 год – дважды юбилейный: исполняется 115 лет со дня образования подводного флота России и 290 лет Тихоокеанскому флоту.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта, заявил командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев.

Ниже приведены отдельные фрагменты интервью В.Дмитриева газете "Красная звезда".

"Краснознаменные подводные силы ТОФ – мощное объединение атомных подводных лодок разного класса – играют важнейшую роль в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы ни у кого из сопредельных государств не возникло и малейших сомнений в статусе объединения и его боеспособности страна предпринимает колоссальные и всеобъемлющие меры для развития пункта базирования подводных сил ТОФ, вооружения объединения новыми боевыми единицами, в том числе не имеющими аналогов в мире.

Прошедший 2020 год был достаточно успешным и знаковым для подводных Сил ТОФ. Мы участвовали во всех мероприятиях оперативной подготовки, которые проводил Тихоокеанский флот…

Бесспорно, главным итогом прошлого года и вершиной нашей подготовки стала залповая стрельба четырьмя ракетами "Булава" из Тихоокеанской акватории по полигону, находящемуся на Северном флоте. С РПКСН "Владимир Мономах" были запущены четыре ракеты, все учебные блоки достигли боевого поля с высокой точностью…

В составе объединения есть еще одно уникальное подразделение – отряд противодиверсионных сил и средств. Помимо свойственных задач в зоне ответственности, отряд решает и другие за пределами пункта базирования – в регионах мира, где наша страна отстаивает свои геополитические интересы, а также участвует в океанографических исследованиях. В частности, в прошлом году выполнял задачи у побережья Антарктиды. Возглавляет отряд капитан 2 ранга Александр Швец…

За последние несколько лет мы сформировали около десяти новых экипажей, которые прошли обучение в различных центрах подготовки ВМФ РФ. Сегодня они вместе с судостроителями осуществляют ввод в строй новых атомных подводных крейсеров с последующими их испытаниями и приемом в состав Военно-морского флота России. В соответствии с государственной Программой вооружения мы ожидаем прибытия ряда новых кораблей по типу тех, что уже выполняют задачи – "Александр Невский" и "Владимир Мономах", – а также других проектов. Скоро боевой состав подводных сил ТОФ пополнят АПЛ типа "Борей", еще более энерговооруженные и оснащенные новыми образцами вооружения и специальной техники. Наша наука и оборонно-промышленный комплекс развиваются очень высокими темпами. Прогрессивные разработки – плоды их трудов активно внедряются в жизнь и реализуются в проектах новых атомных подводных кораблей. Помимо этих подлодок, мы ожидаем прибытия многоцелевых АПЛ, в ближайшие год-два они начнут поступать в состав подводных сил ТОФ. Кроме этого Краснознаменное объединение усилят другие новейшие боевые единицы флота, в том числе не имеющие аналогов в мире.

Чтобы принять такое количество новых боевых единиц флота, в основном пункте базирования идет активное строительство объектов инфраструктуры. Уже введены в строй два пирса, зарядно-силовые, компрессорная станции, а также некоторые коммуникации. В интересах развития подводных сил ТОФ идет строительство береговой черты нескольких микрорайонов. Проводимые работы настолько масштабны, что в ближайшем будущем они изменят ландшафт пункта базирования и поселка в целом".

Полностью интервью командующего подводными силами ТОФ вице-адмирала Владимира Дмитриева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".