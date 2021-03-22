"Ростех" создал пусковую установку для противоградовых ракет

ЧЕБОКСАРЫ, 19 мар - РИА Новости. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева (входит в "Технодинамику" корпорации "Ростех") создало установку "Эльбрус-А" для пуска противоградовых ракет, позволяющую вести стрельбу по облакам ракетами разного калибра, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Резников.

"Впервые представляем пусковую установку "Эльбрус-А" для противоградовых ракет, которая обеспечивает эффективный запуск ракет, необходимых для защиты сельскохозяйственных территорий от градобития. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра", - сказал Резников.

"Эльбрус-А" обеспечивают последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты могут направляться с различными углами возвышения по азимуту от +5 до -5 градусов от основного, что обеспечивает увеличение площади воздействия.

Резников уточнил, что разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. "В настоящее время проводим совместные с Росгидрометом межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок "Эльбрус-А", - добавил гендиректор.

По словам руководителя предприятия, установка имеет возможность голосового сопровождения параметров наведения по заданным азимутам и углам возвышения.

Как отметил глава "Технодинамики" Игорь Насенков, слова которого приводит пресс-служба холдинга, модернизация пусковых установок позволяет существенно повысить эффективность средств активного воздействия на метеорологические процессы. "В среднем использование противоградовых устройств позволяет в 5 раз сократить потери сельскохозяйственной продукции от града, при этом площадь противоградовой защиты в Российской Федерации составляет 2,3 млн га", - уточнил он.

По данным "Технодинамики", в общей сложности в России работает более 200 пунктов активного воздействия на метеорологические процессы. При этом с целью применения новых ракет калибра 60 мм необходимо провести замену порядка 150 существующих пусковых установок.