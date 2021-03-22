Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России

ЦАМТО, 19 марта. Под руководством замминистра обороны РФ Алексея Криворучко 18 марта состоялось выездное совещание с участием представителей СВ, ВДВ, органов планирования развития вооружений, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

Совещание было посвящено повышению эффективности выполнения государственного оборонного заказа в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Минобороны России на территории 21 научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны России.

В ходе экспертизы ведущихся инновационных исследований наибольший интерес вызвали работы в области оснащения подразделений, дислоцирующихся в Арктическом регионе, автомобилей многоцелевого назначения, специальных и защищенных автомобилей.

В рамках ознакомления с образцами техники замглавы оборонного ведомства представили снегоболотоходную технику, мотовездеход с колесной формулой 6х6 с электрической трансмиссией, семейство автомобилей "Мустанг" и "Торнадо-У", специальное транспортное средство типа "багги", защищенные автомобили "Горец-М", "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

На выездном заседания были намечены меры по оптимизации работ, проводимых в рамках ОКР "Атлет", "Гусеница", "Стрела", "Тайфун-У" и "Эвакуатор-ГМ".

Также, на совещании были затронуты вопросы развития концепции по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения и создание транспортера нового поколения на замену транспортера МТ-ЛБ.

Легкая машина технической разведки МТР-Г на базе ЗЗГТ-33-44-20, предназначена для обеспечения выполнения задач по технической разведке поврежденных (неисправных) образцов вооружения и военной техники (ВВТ), необходимых для организации технического обеспечения.

Тяжелый арктический двухзвенный эвакуатор РЭМ-ГТ на базе двухзвенного транспортера ДТ-30ПМ предназначен для проведения технического обслуживания и войскового ремонта на готовых агрегатах, а также эвакуации образцов БТВТ, ВАТ и вооружения и военной техники на их базе полной массой до 60 т с максимальным усилием вытаскивания не менее 100 тс.

В рамках взаимодействия с лучшими отечественными научными школами показана разработка МГТУ им. Н.Э.Баумана для арктического региона – мотовездеход с колесной формулой 6х6 с электрической трансмиссией.

Автомобили "Мустанг" производства ПАО КАМАЗ – это машины нового поколения. Министерство обороны в настоящее время оценивает потенциал этих машин в качестве самого массового семейства.

Автомобили "Торнадо-У" – семейство автомобилей многоцелевого назначения, предназначены для монтажа и транспортирования ВВСТ. Завершены приемочные испытания.

Специальное транспортное средство типа "багги", разработано по ТТТ МО РФ, предназначено для перевозки экипажа до 4 человек, монтажа и транспортировки стрелкового оружия и легкого вооружения по всем видам дорог и местности (завершены приемочные испытания).

"Горец-М" – специальное транспортное средство на базе КАМАЗ-43501, предназначено для выполнения специальных задач подразделениями военной полиции, перевозки личного состава, защиты от стрелкового оружия и подрыва на минах.

"Тайфун-К" с БСК, автомобильная платформа нового поколения на шасси автомобиля КАМАЗ семейства тактических защищенных автомобилей многоцелевого назначения, предназначен под монтаж ВВСТ и перевозки личного состава.

"Тайфун-У" – защищенный автомобиль УРАЛ с бронированным однообъемным кузовом с колесной формулой 4х4, предназначен под монтаж ВВСТ и перевозки личного состава, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.