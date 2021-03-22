Минобороны Австралии представило претендентов на поставку новой БМП

ЦАМТО, 19 марта. Минобороны Австралии официально представило двух вошедших в короткий список претендентов на поставку СВ страны в рамках проекта Land-400 Phase-3 боевых бронированных машин, предназначенных для замены БТР M-113AS4.

Опытные образцы БМП AS21 "Редбак" (Redback) компании Hanwha Defense Australia и KF41 "Линкс" Rheinmetall Defense Australia были продемонстрированы на мероприятии, состоявшемся в Канберре 12 марта.

По три опытных образца AS21 "Редбак" и KF41 были переданы Министерству обороны Австралии для проведения испытаний на этапе снижения рисков, которые будут включать проверку на мобильность, надежность и устойчивость к взрывам.

В рамках фазы снижения рисков также будет проведен анализ возможности интеграции каждой бронемашины с другими крупными наземными, морскими и воздушными средствами ВС Австралии, включая десантные суда.

Кроме того, будут детально изучены цепочки поставщиков, различные аспекты технического обслуживания БМП и подготовлены рекомендации по выбору предпочтительного претендента на победу в тендере, которые будут представлены на рассмотрение правительства Австралии в 2022 году.

Как предполагается, в ходе проекта для замены устаревших M-113AS4 будут приобретены до 450 современных гусеничных боевых машин пехоты и 17 инженерных машин разграждения (Manoeuvre Support Vehicle), которые будут собраны в Австралии.

По заявлению руководителя направления бронетехники группы закупок и обслуживания Министерства обороны Австралии генерал-майора Дэвида Коглана, обе конкурирующие БМП "пятого поколения" существенно превосходят M-113AS4. По его информации, участвующие в программе оценки экипажи должны приступить к переподготовке в ближайшие недели, после чего смогут начать тестирование машин. По мнению генерала, задействованным в испытаниях военнослужащим предстоит пройти сложный курс обучения, чтобы полностью освоить цифровую машину и башню.

Помимо экипажа из трех человек, каждая из бронемашин позволяет перевозить шесть человек десанта с полной экипировкой под защитой брони. Кроме того, новые ББМ превосходят M-113 по огневой мощи.

Задачи пехотинцев во многих отношениях не изменятся, но они будут лучше защищены, получат гораздо лучшую связь и возможность подключения к сети, добавил Дэвид Коглан, указав, что группа оценки также будет учитывать потенциал будущих цифровых, механических и других улучшений вооружения.

Исполняющая обязанности министра обороны Марис Пейн отметила, что БМП следующего поколения обеспечат военнослужащим ВС Австралии более высокий уровень защиты, мобильности, огневой мощи и связи.

Обе конкурирующие компании предложили сборку своих бронемашин в Австралии со значительными инвестициями в развитие возможностей австралийской промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, целью реализации проекта Land-400 является поставка СВ Австралии различных боевых бронированных машин следующего поколения с огневой мощью, защитой и маневренностью, позволяющими эффективно противостоять перспективным угрозам на поле боя. 24 августа 2018 года Министерство обороны Австралии объявило тендер на закупку в рамках проекта Land-400 Phase-3 (также известен как Mounted Close Combat Capability) ББМ, предназначенных для замены поставленных в середине 1960-х гг. бронетранспортеров M-113AS4. Как предполагается, в ходе этой фазы проекта будут приобретены до 450 современных боевых машин пехоты и 17 инженерных машин разграждения (Manoeuvre Support Vehicle), которые будут собраны в Австралии. Общая стоимость реализации этапа Land-400 Phase-3 оценивается в сумму 18-27 млрд. австр. долл. (13,9-20,8 млрд. долл. США).

Потенциальные претенденты представили свои предложения МО Австралии к 1 марта 2019 года. В их число вошли Rheinmetall Defence с БМП KF41 "Линкс", оснащенной башней "Ланс" (Lance), General Dynamics Land Systems (GDLS) с бронетранспортером "Аякс", южнокорейская Hanwha Defense с БМП AS21 "Редбак" и BAE Systems с БМП CV-90. В сентябре 2019 года Министерство обороны Австралии выбрало компании Hanwha Defense Australia и Rheinmetall Defense Australia для участия в следующем этапе тендера.

В октябре 2019 года МО Австралии подписало с компаниями Rheinmetall и Hanwha Defense контракты на выполнение работ на этапе снижения рисков, предусматривающем разработку и поставку трех БМП для участия в комплексных испытаниях. Стоимость контрактов составляет 50 млн. австр. долл. (около 30 млн. евро). Эта фаза завершится представлением улучшенных окончательных предложений, которые будут тщательно изучены МО Австралии. Решение правительства о выборе победителя ожидается в 2022 году.