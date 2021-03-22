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В технополисе "ЭРА" проведена конференция по техническому зрению и распознаванию образов

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 19 марта. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 18 марта прошла научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Техническое зрение и распознавание образов".

Мероприятие проводилось с целью анализа состояния и перспектив развития современной науки в области технического зрения и распознавания образов в интересах разработки и реализации научно-технического задела для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, прорывных оборонных технологий.

Начальник технополиса "ЭРА" генерал-лейтенант Владимир Ивановский, выступая с обращением к участникам мероприятия, отметил, что в настоящее время большой интерес к технологиям технического зрения проявляют различные представители промышленной, медицинской и военной сферы по всему миру. В ближайшем будущем именно эффективное использование подобных передовых технологий будет определять международную конкурентоспособность, как отдельных компаний, так и целых стран.

Данное мероприятие в дальнейшем позволит расширить сферы взаимодействия между Минобороны России и предприятиями промышленности, ведущими разработки в данной сфере.

В работе конференции приняли участие более 70 представителей от органов военного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны, предприятий промышленности, научных и образовательных организаций, из них более 20 выступили с докладами. В мероприятии участвовали 5 докторов и 10 кандидатов наук.

Конференция организована Военным инновационным технополисом "ЭРА" под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ и прошла в формате видеоконференцсвязи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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