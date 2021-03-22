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ЦАМТО

Расчеты комплекса Сопка-2" ВВО провели радиолокационную разведку над Арктической территорией

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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник изображения: antonio-d50.livejournal.com

ЦАМТО, 19 марта. Военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля, приняли участие в комплексной тренировке с подразделениями радиотехнических войск Восточного военного округа.

Специалисты радиотехнических войск провели мониторинг воздушного пространства в Арктической зоне ответственности с использованием развернутого на острове Врангеля трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2".

В ходе выполнения практической части тренировки расчеты обнаружили и определили координаты самолетов "противника", совершавших полет с выключенными транспондерами, имитация которых осуществлялась самолетами армии ВВС и ПВО.

После идентификации летательных аппаратов они были взяты на сопровождение, а полученная информация оперативно передана на командный пункт противовоздушной обороны.

Для усложнения задачи воздушные цели постоянно меняли направление, скорость и эшелон полета, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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