Военные проверили работу трассовой РЛС "Сопка-2" на острове Врангеля

Военные проверили, как на северо-востоке страны действует система поиска, распознавания и передачи информации о воздушных объектах. Прежде всего, генералов интересовала эффективность этой системы в Арктической зоне России.

Среди входящих туда средств особого внимания заслуживают трассовые радиолокационные комплексы "Сопка-2". С их помощью специалисты управляют воздушным движением и контролируют полеты гражданских и военных самолетов. А расчеты ПВО следят, чтобы в российское небо не входили нарушители. Каждая станция имеет круговой обзор, "видит" цели за 450 километров, даже если те летят на высоте 35 км, и точно выдает их координаты за 10 километров от точки слежения. Что очень важно, - в группе летящих объектов станция может распознать тип каждого из них. То есть в случае нарушения границы подскажет зенитчикам, какую цель необходимо сбить в первую очередь.

Возможности надгоризонтной РЛС "Сопка-2" позволяют делать это эффективно даже в условиях долгой полярной ночи и запредельного холода. Дело в том, что эта станция имеет защитный антенный купол и способна работать при ветре до 40 метров в секунду и морозах до 40 градусов. Эти "климатические" преимущества РЛС весьма ценят военные с острова Врангеля и мыса Шмидта - двух точек базирования "Сопок".

Вообще-то таких станций на Дальнем Востоке и, особенно, в Арктической зоне страны значительно больше. Современная РЛС, к примеру, "прописалась" в Приморье. Свои надгоризонтные радиолокационные комплексы имеют военные в Забайкалье и других регионах страны. Их появление в суровых краях вполне объяснимо. Сейчас идет активное хозяйственное освоение арктических территорий, все больше стран традиционным маршрутам из Европы в Азию предпочитают Северный морской путь. А это далеко не всех устраивает на Западе. Не случайно к российскому Заполярью в последние годы резко повысился интерес стран НАТО. Это значит, что нашим военным приходится быть начеку и постоянно контролировать арктическое небо, в том числе с помощью таких РЛС как "Сопка-2".

Очередная проверка работы станции на острове Врангеля, расположенном между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, доказала ее высокую эффективность. Расчеты РЛС "Сопка-2" обнаружили и определили координаты самолетов условного противника (их имитировали экипажи местной армии ВВС и ПВО), совершавших рейд с выключенными транспондерами. Для усложнения задачи воздушные цели постоянно меняли направление, скорость и эшелон полета.

После идентификации летательных аппаратов расчеты РЛС взяли их на сопровождение, а полученную о "чужих" самолетах информацию оперативно передали на командный пункт противовоздушной обороны.

Юрий Гаврилов