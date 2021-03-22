Создан Комитет по развитию систем управления качеством

ЦАМТО, 19 марта. В Госкорпорации Ростех прошло первое установочное заседание Комитета по развитию систем управления качеством при Союзе машиностроителей.

Председателем комитета стал генеральный директор АО "РТ-Техприемка" Владлен Шорин. Основная цель новой структуры – формирование предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности систем управления качеством предприятий ОПК.

Накануне, 18 марта, состоялось первое заседание, в котором приняли участие президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", представители профильных ФОИВов, ведомств, холдингов Госкорпорации Ростех.

"Для Госкорпорации Ростех формирование комитета – еще одна возможность для консолидации усилий всех организаций, заинтересованных в росте удовлетворенности потребителей и акционеров. Деятельность новой структуры предоставит организациям ОПК дополнительные возможности для развития кооперации, внедрения единых подходов к качеству, совместной экспертизы законодательных и иных нормативных актов, выработки проектов решений по межотраслевым проблемам", – отметил управляющий директор по организациям прямого управления Госкорпорации Ростех Владимир Литвин.

"Мы намеренно не используем термин "менеджмент качества", чтобы подчеркнуть, что задачи и интересы комитета выходят за пределы стандарта серии ИСО 9001. Хотел бы также отметить, что основополагающие цели и задачи комитета призваны реализовать ряд мероприятий, указанных в поручении президента от 27 декабря 2014 года и направленных на исполнение долгосрочных программ развития и повышение эффективности деятельности государственных и частных компаний", – прокомментировал В.Шорин.

С докладами на мероприятии выступили начальник отдела реализации ВПК департамента ОПК Минпромторга РФ Сергей Артизов, начальник службы по качеству вооружения и военной техники управления военных представительств Минобороны РФ Руслан Кудякин и заместитель генерального директора АО "РТ-Техприемка" Василий Никулин. Ключевыми темами дискуссии стали меры по обеспечению качества продукции и перспективные направления развития корпоративных систем управления качеством.

Напомним, ранее Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям под руководством председателя Комиссии Государственной Думы по развитию организаций ОПК РФ Владимира Гутенева в феврале 2021 года приняло решение о переформировании Комиссии по стандартизации и техническому регулированию в Комитет по развитию систем управления качеством.

"Общая ситуация, складывающаяся в экономике, требует повышенного внимания к вопросам обеспечения качества продукции. Деятельность всех отраслей промышленности всецело объединяют вопросы качества и оценки соответствия. Создание комитета достаточно своевременно в условиях ужесточения конкурентной борьбы отечественной продукции с импортными аналогами. В сложившейся геополитической ситуации импортозамещение отечественной качественной продукцией имеет огромное значение в вопросах безопасности и защиты страны. Так, в результате реализации мероприятий по импортозамещению свыше 365 образцов вооружения, военной и специальной техники стали импортонезависимыми", – сообщил председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".