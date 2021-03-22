Николай Евменов в интервью "Красной звезде" рассказал о модернизации подводного флота

ЦАМТО, 19 марта. До конца года ВМФ России получит в свой состав РПКСН проекта "Борей" "Князь Олег", многоцелевые атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" – "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на "Севмаше". В этом году будут также заложены два РПКСН "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Об этом в интервью газете "Красная звезда" накануне Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Ниже приведены отдельные фрагменты интервью адмирала Н.Евменова газете "Красная звезда".

"Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ. Такая задача поставлена перед проектантами, научными организациями и Военным учебно-научным центром ВМФ России, который осуществляет военно-научное сопровождение проектирования и строительства кораблей на протяжении всего цикла.

Хотел бы подчеркнуть, что процесс проектирования и строительства подводных лодок серии имеет важную особенность. Каждый последующий корабль одного и того же проекта воплощает в себе все более новые технологические решения. В этом есть неоспоримая логика, следуя которой, мы идем в ногу, а зачастую и опережаем мировой научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения. Для этого у нас есть все: и научная база, и блестящая проектно-конструкторская мысль, и предприятия, способные строить надежные и современные подводные лодки.

Кроме того, ведется работа по ремонту АПЛ существующих проектов и она достаточно кропотливая, с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий. Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проектов 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. И, конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проектов 949А и 971. Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с еще большим уважением относиться к этим кораблям с солидным опытом и стажем службы.

Хочу отметить, что в Военно-морском флоте сегодня активно развивается система сервисного обслуживания и судоремонта, задача которой обеспечить высокую техническую готовность кораблей и подводных лодок на протяжении всего цикла их эксплуатации.

В сфере неатомного подводного кораблестроения мы чувствуем себя так же уверенно. В ближайшее время в состав ВМФ будет принят "Магадан". Планируется, что эта лодка проекта 636.3 будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. После достройки на воде и испытаний ДЭПЛ "Магадан" совершит переход на Тихоокеанский флот. В текущем году для подводных сил ТОФ на Адмиралтейских верфях будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы". Две предыдущие подводные лодки этого проекта "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже приняты в состав ВМФ. Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия.

Напомню, что подводные лодки проекта 636.3 справедливо считаются самыми малошумными в мире. При их создании была проделана огромная работа с целью добиться эффективного сочетания характеристик скрытности и возможностей по дальности обнаружения целей. На вооружении этих подводных лодок новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение, в том числе высокоточные ракеты.

В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа "Лада" проекта 677 "Великие Луки" и "Кронштадт". Отмечу, что их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены. Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство еще двух единиц. Относительно дальнейшего продолжения серии хочу отметить, что это всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта. Исходя из этого опыта, и будем поступать".

Полностью интервью главкома ВМФ адмирала Николая Евменова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".