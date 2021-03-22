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Известия.ru

Военные атташе из 34 стран вакцинировались в центре Минобороны России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Около 200 иностранных военных атташе из 34 стран вакцинировались от COVID-19 препаратом «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

В процедуре приняли участие атташе из стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Перед вакцинацией была проведена термометрия. К процедуре были допущены те, кто ранее не болел коронавирусом и не имеет противопоказаний к вакцинации.

«Я получил разрешение от министерства обороны Республики Мали на вакцинацию своих сотрудников в России. Поэтому я хотел бы поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за помощь, чтобы мои сотрудники были крепкими и здоровыми, чтобы продолжать свою работу», — рассказал военный атташе Республики Мали в Российской Федерации Банта Сиссе.

По словам замначальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук, у вакцинируемых не возникает побочных эффектов, которые бы препятствовали их трудоспособности. Она подчеркнула, что в центре будут обязательно отслеживать состояние вакцинируемых.


Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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