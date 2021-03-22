Войти
Российская газета

В медцентре Минобороны от ковида вакцинировали 183 иностранных атташе

684
0
0
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Российское оборонное ведомство оказало большую услугу аккредитованным в Москве военным атташе 34 стран СНГ, стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Им предложили по желанию вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

183 иностранных офицера и генерала откликнулись на это предложение и добровольно сделали прививку от COVID-19. В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что перед вакцинацией все иностранные военные атташе прошли термометрию. Медикам было важно знать, что ни у кого из них нет повышенной температуры и признаков инфекционных заболеваний. Прививку сделали лишь тем, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний для вакцинации.

"Я решил привиться российской вакциной "Спутник V", потому что я доверяю российской науке", - сказал после приема препарата военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич. Его коллега из Республики Мали Банта Сиссе заявил, что никогда не сомневается в российских медиках. "Я получил разрешение от Министерства обороны Республики Мали на вакцинацию своих сотрудников в России. Поэтому я хотел бы поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за помощь, чтобы мои сотрудники были крепкими и здоровыми, чтобы продолжать свою работу", - добавил он.

В свою очередь, заместитель начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяна Кучерук отметила, что военврачи обязательно отслеживают состояние вакцинированных. Она добавила, что накопленный опыт показывает: у привитых от COVID-19 нет побочных эффектов, которые бы мешали их трудоспособности.

Напомним, что применение российской вакцины "Спутник V" ранее было одобрено не только в нашей стране, но и в ряде других государств. В частности, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и Мьянме.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Алжир
Аргентина
Армения
Белоруссия
БиГ
Боливия
Венгрия
Венесуэла
Гвинея
Иран
Ливан
Ливия
Мали
Мексика
Мьянма
Никарагуа
ОАЭ
Парагвай
Россия
Сербия
США
Тунис
Туркменистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
29.09.2011
Рейтинг крупнейших мировых импортеров УТС/УБС за период 2003-2010 гг. возглавляют США, Индия и Пакистан - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость