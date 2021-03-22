ВМФ России получит в 2021 году три атомные подлодки

Военно-морской флот России получит до конца этого года три атомные подводные лодки. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

В интервью в газете "Красная звезда" он уточнил, что в состав флота войдут ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" - "Казань" и "Новосибирск". В этом году будут также заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". "Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ", - рассказал Евменов.

Говоря о неатомном подводном кораблестроении главком отметил, что в ближайшее время в состав ВМФ будет принят "Магадан". Эта лодка проекта 636.3 будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. После достройки на воде и испытаний "Магадан" совершит переход на Тихоокеанский флот. Также в этом году для подводных сил ТОФ будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки "Можайск" и "Якутск".

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" выполнит первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" не раньше июня нынешнего года. По данным источника в оборонно-промышленной отрасли, испытания "Цирконов" планируют ускорить и поэтому пуски будут вести параллельно как с надводного носителя, так и с подводного. Первым же приступил к испытаниям гиперзвуковой ракеты фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".