Группа американских сенаторов предложила законопроект по поддержке Украины в области безопасности

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Группа сенаторов США представила законопроект о партнерстве с Украиной в области безопасности.

"В интересах поддержки обороны Украины и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия Закона о партнерстве в области безопасности Украины - долгосрочного пакета помощи в области безопасности, который демонстрирует нашу двухпартийную приверженность безопасной Украине", - заявил один из авторов закона сенатор Боб Менендес.

Основные положения законопроекта предусматривают отчет от исполнительной власти о дипломатической поддержке США Украины в течение следующих пяти лет. Также сенаторы призывают Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Кроме того, администрация должна назначить специального посланника по Украине для выполнения функций представителя США на мирных переговорах в Нормандском формате.

Также планируется выделять Киеву до $300 млн в год военной помощи и $4 млн в год на подготовку украинских военных офицеров.

Помимо прочего, предлагается ускорить передачу Украине вооружений.