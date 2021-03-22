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Известия.ru

На Северном флоте новейшие «Бореи» поменяют БДРМ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

В ближайшие годы морские стратегические силы будут укомплектованы новейшими субмаринами проекта 955 «Борей», сообщил «Известиям» командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас.

«Подлодки проекта 667БДРМ (боевое дежурство ракет на море. — Ред.) «Дельфин» постепенно начинают завершать свою службу, — рассказал контр-адмирал. — Они прошли программу средних ремонтов, модернизацию. Это позволяет успешно их эксплуатировать, несмотря на то что им уже почти 30 лет. Но по мере поступления новых крейсеров проекта 955 «Борей» будет постепенно проходить замена корабельного состава. У нас уже несут службу головные корабли серии «Борей» и «Борей-А» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир».

По словам Степана Кельбаса, сейчас одна из главных задач дивизии — освоение подводных ракетоносцев «Борей».

«В частности, мы уже приняли в состав «Князь Владимир». Это первый атомный ракетный крейсер нового проекта 955А. Через нашу дивизию прошли все принятые в состав Военно-морского флота «Бореи». Мы принимали их, проводили испытания, готовили экипажи. После этого часть лодок мы передали в состав Тихоокеанского флота. Также мы провели на «Бореях» большую практическую работу. В частности, осваивали подледное плавание Можно сказать, все лодки проектов 955 и 955А научились ходить и выполнять боевые задачи именно в нашей дивизии», — сообщил командир соединения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Новые крейсеры проекта «Борей» заменят подлодки БДРМ»

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  • В новости упоминаются
Продукция
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
СФ
ТОФ
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