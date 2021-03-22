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Основные направления развития противотанковых ракетных комплексов в Российской Федерации

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Небезынтересные материалы (слайды) об основных направлениях развития противотанковых ракетных комплексов в Российской Федерации из доклада С.А. Баканеева "Концептуальные идеи и основные результаты исследований военно-научных школ Михайловской военной артиллерийской академии" на XXIII Всероссийской научно-практической конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) в 2020 году. Источник: "Актуальные проблемы защиты и безопасности". Российская академия ракетных и артиллерийских наук; АО "НПО Спецматериалов". Санкт-Петербург: Издательство: Российская академия ракетных и артиллерийских наук (Москва), 2020.

"Дальнейшее развитие системы ПТРК целесообразно проводить в направлении создания единого носимого ПТРК, обеспечивающего поражение всех современных и перспективных ОБТ (включая навесную - БДЗ-1 и встроенную - БДЗ-2), танка сверху, типа "Эффект" и единого самоходного ПТРК, типа "Байкал" ("Клевок"), для стрельбы с закрытых огневых позиций, максимально унифицированного с перспективным вертолетным комплексом".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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