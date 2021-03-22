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Вестник Мордовии

Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На Украине предложили переделать часть устаревших самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в боевые машины пехоты, получившие название "Кевлар-Э".

Предполагается демонтаж башни со 122-мм орудием и оборудование в корме полноценного десантного отделения на 6 человек. Экипаж состоит из трех военнослужащих.

Боевой модуль "Штурм" вооружен ПТУР "Барьер", 30-мм скорострельной пушкой, 7,62-мм пулеметом и 30-мм гранатометом.

Установлен двигатель американский компании Cummins. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. При преодолении на плаву водных преград - 5 км/ч. Запас хода - 600 км. Сообщалось о возможности установки дополнительных комплектов динамической защиты.

Украинские источники отмечают, что данный проект в случае реализации позволит в короткие сроки и относительно дешево нарастить количество БМП в войсках.

Однако командование ВСУ вряд ли согласится на массовую переделку 2С1 "Гвоздика" в "Кевлары-Э". Дело в том, что в настоящее время артиллерийские подразделения испытывают дефицит исправных САУ. В результате даже были вынуждены в 2018-19 гг. закупить в Чехии 56 "Гвоздик". И, по всей видимости, если и будет изготовлена партия такой техники, то только в небольшом количестве для демонстрации на парадах и выставках.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
Гвоздика
Компании
Cummins
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2 комментария
№1
22.03.2021 20:19
А зачем. Только деньги распилить больше смысла не видно в этой затее.
0
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№2
22.03.2021 20:26
Цитата, q
переделать часть устаревших самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в боевые машины пехоты

ИА Панорама?
0
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