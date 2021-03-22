Базу подлодок Тихоокеанского флота в Вилючинске достроят в этом году

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Создание современного пункта базирования подводных лодок Тихоокеанского флота РФ в Вилючинске будет завершено в этом году, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"До конца 2021 года планируется полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов пункта базирования в Вилючинске", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Евменов сообщил, что в Вилючинске в соответствии с особенностями Камчатского полуострова внедрены новые технологии, обеспечивающие высокую сейсмоустойчивость объектов.

В Вилючинске, в частности, базируются атомные подводные ракетные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Евменов также заявил, что завершено создание современного пункта базирования подводных сил Северного флота РФ в Гаджиево.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. С 1 января 2021 года Северный флот России получил статус военного округа.

"На Балтийском флоте реконструировано свыше 70 процентов причального фронта для надводных кораблей и подводных лодок", - сказал главком.

"Планируется, что до конца года будут завершены все работы по созданию системы базирования в Новороссийске в районе Геопорта", - сказал главком.

В Новороссийске расположен штаб бригады дизельных подводных лодок проекта 636.3 Черноморского флота.