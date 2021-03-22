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ТАСС

Предприятие Роскосмоса изучит вопрос создания космического ионного двигателя не на ксеноне

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Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков
Глава Центра им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам гендиректора центра им. Келдыша, ксенон используется, потому что на орбите стоимость килограмма ксенона очень близка к стоимости килограмма условного "воздуха"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) планирует изучить вопрос использования альтернативы ксенону в ионных двигателях. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

"Мы сейчас планируем изучать вопросы использования альтернативных ксенону рабочих тел, в ближайшее время на борту наших космических аппаратов они не востребованы", - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора центра, ксенон используется, потому что на орбите стоимость килограмма ксенона очень близка к стоимости килограмма условного "воздуха" (с учетом стоимости выведения этого килограмма на орбиту). Более того, ксенон очень хорошо хранится длительное время, обеспечивая наилучшую эффективность решения задач двигательной установкой космического аппарата.

"Насчет количества газа - это вопрос каждой конкретной задачи и миссии", - пояснил Кошлаков.

В качестве примера он привел двигатель ИД-200КР, предназначенный для коррекции орбит геостационарных аппаратов. Его мощность составляет 3 кВт, а расход - 2 мг/ с. "При планируемом ресурсе в 10 000 часов, что эквивалентно более чем одному году непрерывной работы, один двигатель может израсходовать около 70 кг ксенона", - добавил гендиректор предприятия.

Стоимость одного двигателя будет зависеть от его параметров. "Называть стоимость изделий под конкретные требования заказчиков не позволяют условия сохранения коммерческой тайны, но открыто опубликовано, что стоимость двух блоков коррекции на базе ионного двигателя для последующего проведения автономных испытаний, согласно сайту госзакупок, составляла 26 млн 605 тыс. рублей в 2019 году", - сказал Кошлаков.

Ионные двигатели

Ионный двигатель - один из типов электроракетных двигателей. Он представляет собой ускоритель частиц, в котором разделены процессы ионизации и ускорения, что позволяет добиться высоких скоростей истечения рабочего тела и эффективного преобразования электрической мощности в кинетическую энергию струи, однако плотность тяги ограничена.

Ранее в Центре Келдыша рассказали ТАСС, что предприятие создало изделия мощностью от 200 Вт до 35 кВт. В настоящий момент подтверждаются их ресурсные характеристики. Также ведется предварительная проработка создания двигателя мощностью 100 кВт. Проведение летных испытаний новых российских ионных двигателей запланировано в 2025-2030 годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
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