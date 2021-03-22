Астронавты из Индии завершат подготовку в ЦПК в течение двух недель

Их программа подготовки не подразумевает сдачу специального итогового экзамена

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Астронавты из Индии успешно завершили изучение систем транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и завершат тренировки до конца марта. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Программа подготовки в России будет завершена не позднее конца марта", - сказал Лоскутов.

По словам гендиректора компании, сроки возвращения астронавтов будет определять Индийская организация космических исследований. Как уточнил Лоскутов, сейчас астронавты находятся на финальном этапе подготовки. "Они успешно изучили системы транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", что подтвердили успешной сдачей необходимых тестов", - пояснил он.

Сейчас астронавты проходят тренировки на тренажерах российского пилотируемого корабля. Их программа подготовки не подразумевает сдачу специального итогового экзамена. "Все зачеты и экзамены индийские космонавты сдавали в процессе подготовки", - добавил Лоскутов.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска индийских кораблей в беспилотном режиме. С февраля 2020 года группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.