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Российскому флоту пообещали передать три атомных подлодки до конца года

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Источник изображения: Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Военно-морской флот России до конца 2021 года получит три атомные подводные лодки. Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

По его словам, что сейчас на верфях предприятия «Севмаш» находятся стратегическая субмарина «Князь Олег» (проект 955А «Борей-А»), а также многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М «Ясень»). Также в этом году будут заложены два последних крейсера в серии «Борея-А» — «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Евменов уточнил, что уже существующая субмарина «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» останется во флоте как «номерная» подводная лодка.

В январе обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин написал, что ВМФ России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую АПЛ ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» (сауну и бассейн) прозвали плавучим «Хилтоном».


Семен Гольдштейн

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
941 Акула
955 Борей
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