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ТАСС

Создание системы базирования в Новороссийске и Вилючинске завершится до конца года

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что развитие инфраструктуры базирования атомных и дизель-электрических подводных лодок - одно из ключевых направлений деятельности Главного командования ВМФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры пункта базирования атомных и дизель-электрических подводных лодок в Вилючинске и создание системы базирования в районе Геопорта в Новороссийске завершится до конца года. Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

"Планируется, что до конца 2021 года будет полностью завершено строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов пункта базирования в Вилючинске", - сказал Евменов.

Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры базирования атомных и дизель-электрических подводных лодок - одно из ключевых направлений деятельности Главного командования ВМФ.

"Огромный фронт работ по созданию комплексных пунктов базирования выполнен в Вилючинске (Тихоокеанский флот) и в Гаджиево на Северном флоте. Отмечу, что создание самого современного пункта базирования для подводных сил в Гаджиево завершено", - сказал Евменов.

Он отметил, что всего в Вилючинске и Гаджиево построено около 40 объектов инфраструктуры базирования подводных лодок. По его словам, эта инфраструктура полностью и качественно обеспечит базирование подводных лодок, строящихся для ВМФ, так как обладает самодостаточностью. Главком ВМФ напомнил, что в соответствии с особенностями Камчатского полуострова, при строительстве пункта базирования для подводных лодок в Вилючинске были внедрены новые технологии, обеспечивающие высокую сейсмоустойчивость объектов.

Геопорт

По его словам, на Балтийском флоте реконструировано свыше 70% причального фронта для надводных кораблей и подводных лодок.

"Планируется, что до конца года будут завершены все работы по созданию системы базирования в Новороссийске в районе Геопорта", - заявил он.

Евменов подчеркнул, что инфраструктура базирования развивается синхронно с темпами подводного кораблестроения в интересах ВМФ и прогнозируемым пополнением ВМФ подводными лодками следующих поколений.

В 2018 году на тот момент главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, после завершения всех работ сможет вместить более 60 кораблей и судов.

Он отметил, что также ведется строительство пункта базирования Вилючинск на Тихоокеанском флоте, уже завершено строительство первоочередных объектов.

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