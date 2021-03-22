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РИА Новости

Самые многочисленные атомные подлодки ВМФ снабдят новым оружием

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Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей"
Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, они будут вооружены новым оружием, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

В качестве нового оружия могут быть использованы крылатые ракеты "Калибр", а также разрабатываемые сейчас гиперзвуковые "Цирконы". Срок службы подлодок этих проектов составлял порядка 30 лет.

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника.

"Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проекта 949А, 971. Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971", - сказал Евменов в интервью газете "Красная Звезда".

Он подчеркнул, что такая работа уже ведется с привлечением проектно-конструкторских организаций, судоремонтных мощностей предприятий.

"Их модернизационный запас и уникальные технологические решения, применяемые при ремонте и модернизации, позволят с еще большим уважением относиться к этим кораблям", - сказал главком.

Неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А - с 1985 по 1996 годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
949А Антей
971 Щука-Б
ГЗЛА
Калибр КР
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