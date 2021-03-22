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ТАСС

Более 40 самолетов-разведчиков и беспилотников вели разведку у границ России

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Самолет-разведчик P-8A
Самолет-разведчик P-8A.
Источник изображения: MC2 Brandon J. Vinson/Global Look Press/Keystone Press Agency

Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили более 40 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 27 самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты иностранных самолетов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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