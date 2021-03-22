Последняя подлодка проекта "Варшавянка" войдет в состав Тихоокеанского флота в 2024 году

Она получит название "Якутск"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Тихоокеанский флот получит последнюю из серии шести субмарин подлодку проекта 636.3 "Варшавянка" под названием "Якутск" в 2024 году. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда".

"В текущем году для подводных сил Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск", - сказал Евменов.

Он напомнил, что 25 марта в Санкт-Петербурге будет спущена на воду третья лодка из этой серии - "Магадан". Ведется строительство еще одной подводной лодки этого проекта - "Уфа". Две предыдущие подводные лодки этого проекта "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже приняты в состав ВМФ.

"Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - сказал Евменов.

Ранее серию из шести таких лодок уже получил Черноморский флот.

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".