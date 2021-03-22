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ТАСС

ВМФ получит четыре улучшенные дизель-электрические подлодки "Лада"

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ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада"
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Ирина Мотина/РИА «Новости»

Их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) "Великие Луки" и "Кронштадт" проекта 677 "Лада" вскоре пополнят состав российского подводного флота, в перспективе планируется начать строительство еще двух. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В ближнесрочной перспективе ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа "Лада" проекта 677 "Великие Луки" и "Кронштадт", - сказал главком.

По его словам, их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены. "Что касается перспектив этих подводных лодок, то могу сказать, что планируется строительство еще двух единиц", - добавил адмирал Евменов.

Вопрос дальнейшего строительства дизель-электрических подлодок "Лада", по словам главкома, остается открытым. "Относительно дальнейшего продолжения серии подводных лодок проекта 677, то отмечу, всегда обосновывается опытом эксплуатации того или иного проекта подводных лодок. Исходя из этого опыта и будем поступать", - заявил он.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Западные военные эксперты прозвали подлодки этого класса "Черными дырами" за их уникальную малошумность и скрытность. Рабочая глубина погружения лодки - 250 м, подводная скорость - до 21 узла, автономность плавания - 45 суток. Вооружены подлодки этого проекта крылатыми ракетами комплекса "Калибр", а также шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм с различными торпедами, торпедо-ракетами и минами. Строительством всех субмарин проекта занимается АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург, предприятие в составе "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
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2 комментария
№1
22.03.2021 02:58
Уже 10-15 лет обещают "Ладу" допилить , а проект и ныне там , то есть на начальной стадии.
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№2
22.03.2021 03:02
Прошло 5 лет, а лодок нет

18 марта 2016 официальный представитель объединенной судостроительной корпорации и высокопоставленный представитель ВМФ сообщил для информагентства «РИА Новости»: «Две неатомные подводные лодки проекта 677 „Лада“ — „Кронштадт“ и „Великие Луки“ — будут переданы ВМФ 2018—2019 годах и это будут последние лодки этого проекта.
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