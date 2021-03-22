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Известия.ru

«Панцири» и С-400 отразили нападение беспилотников на учениях в Сирии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитных ракетных систем С-400 успешно отразили воздушное нападение беспилотников. Тренировка проходила на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

По словам командира ракетно-артиллерийского дивизиона Андрея Халаева, была смоделирована ситуация внезапного обнаружения средствами радиолокационной разведки беспилотников с подвешенной бомбовой нагрузкой.

«Расчеты справились грамотно, цели были вовремя обнаружены, замечены, захвачены на сопровождение и уничтожены средствами огневого поражения», — рассказал он.

Халаев добавил, что «Панцири» уже неоднократно сбивали дроны с бомбами в реальных боевых условиях в Сирии. В свою очередь С-400 отработали обнаружение и захват воздушных целей.


3 марта сообщалось, что на авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Военные учения
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