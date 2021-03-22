«Новые крейсеры проекта «Борей» заменят подлодки БДРМ»

Контр-адмирал Степан Кельбас — о стратегических ракетоносцах, маневрах подо льдами и подготовке моряков-подводников

Профессиональный праздник 19 марта отмечают моряки-подводники. В составе ВМФ несут службу субмарины разных классов. Наиболее ответственная задача, напрямую связанная с безопасностью страны, возложена на ракетные крейсеры стратегического назначения. Командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас в интервью «Известиям» рассказал о перспективах российского подводного флота, освоении новых субмарин и тонкостях подледного плавания.

Дивизия началась с К-19

— Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что такое 31-я дивизия подводных лодок? Ведь от этого уникального соединения зависит безопасность нашей страны.

— У нас старейшая в своем роде дивизия. Она была создана на заре становления ракетно-ядерного флота. Соединение было сформировано 15 июля 1961 года в составе 1-й флотилии подводных лодок. Тогда строились первые ракетные подводные крейсеры проекта 658. И дивизия началась с первого в отечественной истории атомного подводного ракетоносца — знаменитой К-19. Помимо нее в состав соединения вошли К-33 и К-55.

К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В 1963 году подлодка К-178 проекта 658 нашей дивизии впервые в истории совершила межфлотский переход на Тихий океан подо льдами. Ее командиром был Герой Советского Союза Аркадий Михайловский. Прежде корабли ходили в составе караванов по Севморпути за ледоколом либо пользовались южными путями. Наши предшественники протоптали новую дорожку. Мы сохранили школу подледного плавания и продолжаем ее развивать.

В 1978 году за успехи в боевой подготовке и успешное освоение новой техники и вооружения дивизия была награждена орденом боевого Красного Знамени. Всего за годы существования дивизии службу в ней прошли 45 подводных лодок, относящихся к 11 различным проектам. В их числе — К-137 «Ленинец» проекта 667А, прообраза многих современных подводных ракетоносцев.

А сейчас одна из наших главных задач — это освоение подводных ракетоносцев «Борей». В частности, мы уже приняли в состав крейсер «Князь Владимир». Это первый атомный ракетный крейсер нового проекта 955А.

Через нашу дивизию прошли все принятые в состав Военно-морского флота «Бореи». Мы принимали их, проводили испытания, готовили экипажи. После этого часть лодок мы передали в состав Тихоокеанского флота.

Также мы провели на «Бореях» большую практическую работу. В частности, осваивали подледное плавание Можно сказать, все лодки проектов 955 и 955А научились ходить и выполнять боевые задачи именно в нашей дивизии.

Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» прибыл на базу Северного флота Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Российские подводники одни из немногих в мире обладают уникальным опытом действий в Арктике, в особенности в сложной ледовой обстановке. С какими трудностями сталкивается экипаж при плавании подо льдом?

— При нахождении подо льдом не всегда получится вернуться на поверхность. Всплытие подводной лодки в таких условиях осуществляется без хода. Экипаж должен найти либо полынью, либо район тонкого льда, который она может проломить своим корпусом. Максимальная толщина льда, через который может пройти лодка, — полтора метра. Если этот параметр превышен, лед не проломится, лодка сломается. От наших учителей нам остались фразы, которые помнит каждый подводник на Северном флоте: «Лед в Арктике крепче железа» и «В Арктике торопиться некуда».

Плавание подо льдом требует серьезной подготовки как экипажа, так и корабля. Моряки проходят ее сначала в учебных центрах ВМФ на тренажерах, затем в базе, а после этого выходят в море, заходят под лед и проводят комплекс упражнений. Они включают в себя всплытие, погружение подводной лодки во льдах и так называемую ледовую разведку — поиск мест, где лодка может подняться из-под воды.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Источник изображения: iz.ru

Современный подводный ракетоносец — сложнейшее инженерное сооружение водоизмещением 18–20 тыс. т. Во время тренировок он фиксируется на глубине примерно 70–100 м, зависает без хода и медленно, со скоростью несколько метров в минуту всплывает. В итоге корабль должен медленно приблизиться к ледовому покрову и коснуться его своим корпусом.

Но самый сложный маневр — это погружение лодки во льдах. Корабль принимает большую отрицательную плавучесть и со скоростью больше, чем у лифта, движется вниз. Наша задача — быстро погрузиться на глубину примерно сто метров и дать максимальный ход. При этом надо учитывать силу инерции.

— И, несмотря на сложность и опасность подледного плавания, подводные корабли Северного флота постоянно его практикуют. Почему это так важно?

— Маневры подо льдами повышают скрытность действий подводных лодок. Авиация и надводные корабли там действовать не могут: корабли просто не пройдут, а у самолетов и вертолетов основные средства поиска — радиогидроакустические буи, которые они должны установить в воде. По большому счету в таких районах противодействовать подводным ракетоносцам могут только многоцелевые субмарины.

Контр-адмирал Степан Кельбас Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Главная задача наших кораблей в походе — не допустить потери скрытности. Игрой в «кошки-мышки», поиском субмарин вероятного противника, занимаются многоцелевые лодки. Мы же обязаны делать всё, чтобы сохранить незамеченным наш плавучий ракетодром и 16 находящихся на нем баллистических ракет. Даже если возникает контакт с подлодкой противника, мы должны как можно быстрее восстановить скрытность, используя любые возможности: уклоняться от сомнительных районов, прятаться где только возможно, использовать торошение льда, биологические шумы живущей в полыньях живности. Вплоть до того, что корабль может подвсплыть, прижаться к кромке толстого льда и замереть. В таком положении лодку практически невозможно обнаружить, при том, что она сохраняет способность принимать сигналы боевого управления.

«Дельфин» уходит в прошлое

— Насколько сложна подготовка матроса или старшины на подводном ракетоносце?

— Обучению личного состава у нас уделяется самое серьезное внимание. Сегодня экипажи регулярно проходят подготовку в учебном центре. Периодичность — раз в два-три года. Прямо сейчас два экипажа нашей дивизии находятся в учебных центрах. Там для них проводят занятия по устройству корабля, борьбе за живучесть, отрабатываются навыки на тренажерах, в том числе с имитацией нештатных и аварийных ситуаций. Непосредственно на корабле мы такую ситуацию организовать не можем, поэтому основная возможность психологически подготовить матросов и офицеров к любым неожиданностям — это современные тренажеры с использованием компьютерных технологий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Человек, который хочет стать моряком-подводником, должен быть готов к тому, что он будет учиться всю жизнь. В нашу дивизию регулярно приезжают с визитами космонавты, и даже они удивляются, с какой сложной и разнообразной техникой приходится работать нашим матросам и офицерам.

Сложнее современного стратегического атомного подводного ракетоносца технической системы на свете нет. Здесь сосредоточены ядерная энергетика, ракетная техника, современная инерциальная навигация, радиоэлектронное оборудование и многое другое. Всё это размещено в ограниченном пространстве и управляется экипажем численностью примерно в сто человек. И каждый подводник должен обладать высокой квалификацией, потому что в море ты можешь полагаться только на свои знания и навыки.

— Как будет развиваться 31-я дивизия в ближайшей перспективе?

— Программой перевооружения предусмотрено полное переоснащение стратегических подводных сил. Подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» постепенно начинают завершать свою службу. Они прошли программу средних ремонтов, модернизацию. Это позволяет успешно их эксплуатировать, несмотря на то что им уже почти тридцать лет. Но по мере поступления новых крейсеров проекта 955 «Борей» будет постепенно проходить замена корабельного состава. У нас уже несут службу головные корабли серии «Борей» и «Борей-А» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир».

Алексей Рамм