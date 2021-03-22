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Бывший посол США в России возглавит ЦРУ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сенат США утвердил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает CNN, пишет lenta.ru.

Кандидатуру Бернса выдвинула администрация президента США Джо Байдена.

Ранее республиканец Тед Круз, сенатор США от штата Техас, угрожал, что будет блокировать кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Байдена не расширит санкции по газопроводу «Северный поток-2».

Бернс занимал должность посла США в России с 2005 по 2008 год. После этого работал на посту заместителя госсекретаря. В 2014 году покинул Госдеп и до настоящего времени возглавлял Фонд Карнеги.

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Страны
Россия
США
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