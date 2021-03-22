Индонезия может отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией

Вашингтон угрожает Джакарте санкциями за партнерство с Москвой

Индонезия, похоже, становится первым крупным государством, отказавшимся от полномасштабного военно-технического сотрудничества с Россией. Лакмусовой бумажкой стала тема Су-35С, переговоры по которой идут с 2014 года. В ноябре 2018-го стороны подписали контракт на 11 истребителей самолетов оценочной стоимостью порядка миллиарда долларов, но он до сих пор не вступил в силу из-за несогласованности финансовой схемы и графика поставок.

Причина – политическое давление Вашингтона, подкрепленное угрозой применения экономических санкций. Конгресс принял, а президент США подписал «Закон о противодействии противникам Америки». По нему уже введены меры против ряда китайских структур и военно-политических деятелей (за покупку С-400 и Су-35С), а также Турции (С-400), на очереди – Египет, Индия и другие государства.

По словам одних официальных представителей Джакарты, сделка не отменена, а лишь отложена на неопределенный срок. Другие деятели выказывают желание вместо «сушек» приобрести западные аналоги.

Поиск альтернативы

На прошлогодних встречах с министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли также поднималась тема боевых самолетов. Согласно газете La Tribune, речь шла о 48 истребителях «Рафаль», однако в декабре госпожа Парли уточнила, что «переговоры по данному вопросу существенно продвинулись», но речь идет о 36 машинах.

Глава индонезийского военного ведомства Прабово Субианто параллельно вел консультации и с американцами. Запрос по F-35A был отвергнут: Вашингтон не готов поставлять их ранее чем через девять лет. Поэтому, по словам посла в Вашингтоне Мухаммада Лютфи, там предложили присмотреться к истребителям четвертого поколения – F-16V и F-15EX.

Индонезийским покупателям больше понравился последний. Выступая на ежегодной конференции с личным составом 18 февраля с.г., начальник штаба ВВС Индонезии маршал авиации Фаджар Прасетьо заявил, что шесть F-15EX прибудут в 2022 году, а затем еще два – всего восемь.

Исходя из весьма скромных ассигнований на оборону, одновременная закупка российских, французских и американских истребителей не представляется возможной. Скорее всего приобретут что-то одно. Фактически Индонезия в очередной раз стоит перед выбором, причем не только по финансово-экономическим, но и по политическим соображениям.

Может, Су-35С уступает иностранным самолетам по тактико-техническим характеристикам, стоимости покупки и содержания? Вовсе нет. Многочисленные сравнительные исследования в данной области, выполненные независимыми специалистами, отдают предпочтение «сушке». От западных аналогов ее выгодно отличают ценовые параметры. Главное ее преимущество над «еврофайтером» и «рафалем» – большая размерность, значит, повышенная дальность полета и боевая нагрузка.

География выбора

«Сушки» хороши для обороны протяженной береговой черты. А это очень важно для Индонезии – крупнейшего островного государства мира, в границах которого насчитывается порядка 13 тыс. островов общей площадью более 1,9 млн кв. км, расположенных на стыке Тихого и Индийского океанов. Среди проливов особую значимость имеет Малаккский, через который ежегодно проходит до 100 тыс. судов и от четверти до половины общемирового морского товарооборота. Дальнейшее развитие судоходства увеличит ценность проливов Сунда (Зондский) и Ломбок.

На рубеже веков страна и выбрала базовый Су-27 в качестве основного типа при долгосрочном формировании парка военно-воздушных сил. В сравнении с самым передовым образцом западной авиатехники, находившимся в составе ВВС Индонезии – американским легким истребителем F-16A, достоинствами «сушек» были следующие. Повышенный (на 50%) радиус действия, высокая (до 8 т) боевая нагрузка и широкая номенклатура средств поражения. Российские самолеты поставлялись в комплектации с ракетами класса «воздух–воздух» (Р-73Э, РВВ-АЕ), «воздух–земля» (Х-29 и Х-59) и противокорабельными (Х-31А), тогда как американские машины – одними только класса «воздух–воздух» (AIM-9L).

Поставки начались в 2003 году. Тогдашний глава военного ведомства говорил о планах по закупке 180 истребителей данного семейства с целью формирования десяти эскадрилий. Однако по факту были закуплены лишь пять одноместных Су-27СК и 11 «спарок» Су-30МКК.

К настоящему времени данные модели сняты с производства в пользу более совершенного Су-35С, представляющего дальнейшее развитие базового Су-27. Он успешно прошел все виды испытаний, включая войсковые, а также проверку боем в ходе контртеррористической операции в Сирии. Этим объясняется высокий интерес со стороны МО РФ и наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству. Более 100 машин поступили на вооружение ВКС России, 24 – ВВС НОАК. Исполняется пара контрактов с иностранными покупателями на поставку 30 самолетов в 2020–2021 годах и 32–34 – в 2022–2024 годах. Словом, линия сборки на заводе в Комсомольске-на-Амуре загружена заказами на несколько лет вперед.

Может, Джакарту не устраивает схема расчетов? Но Москва согласна на очень удобный для заказчика способ с зачетом значительной части стоимости новой техники поставками товаров традиционного экспорта – каучука и пальмового масла. Так в чем же истинная причина фактического отказа нашего партнера от практической реализации очередной сделки?

Пути развития

Крупнейшее островное государство с 270-миллионным населением, Индонезия ведет поиск пути развития, который бы вывел страну на путь процветания, используя ее огромный географический и демографический потенциал. Сегодня же слаборазвитая экономика четвертой по численности населения страны мира обеспечивает ей лишь 16-е место по объему валового национального продукта (около 1,1 трлн долл.) и 119-е по уровню доходов в расчете на одного жителя.

Слабая экономика сдерживает развитие национальных вооруженных сил, прежде всего по линии закупки высокотехнологичной военной техники. Например, военно-воздушные силы обладают лишь полусотней сверхзвуковых истребителей – помимо «сушек» у них есть еще 33 американских F-16. Это намного меньше, чем у соседних государств – Австралии, Сингапура и Вьетнама, не говоря уже о Китае. А с учетом качества конкретной авиатехники, средств поражения к ней и подготовки личного состава отставание есть даже от Малайзии. По другим видам высокотехнологичного оружия положение дел еще хуже.

Если разразится война, одержать победу можно, попытавшись воспользоваться демографическим потенциалом страны, позволяющим поставить под ружье большую часть мужского населения. Однако обладание таким войском вовсе не гарантирует успех, ведь географические условия гораздо больше способствуют действиям авиации, флота и сил быстрого развертывания, чем плохо вооруженной пехоты. Страна содержит большую армию – почти 400 тыс. военнослужащих, а с учетом полиции и других сил поддержания порядка – свыше миллиона.

Оборонные расходы

Министерство обороны давно ставит вопрос о необходимости перевооружения армии, однако тема увеличения доли оборонных расходов выше текущего показателя 0,7% от ВНП не находит понимания у политиков. Нечем будет затыкать дыры в бюджете, а там, гляди, недалеко до волнений широких масс трудящихся и обострения национального вопроса. После двукратного роста военного бюджета в 2005–2011 годах он стабилизировался в пределах 7–9 млрд долл. План на текущий год – 9,2 млрд.

В течение прошлого десятилетия Индонезия не вела масштабных закупок иностранной военной техники. В основном оборонный бюджет тратился на развитие собственного военно-промышленного комплекса, в том числе по линии расширения лицензионного производства. Небольшие закупки за рубежом делались с прицелом на последующую организацию выпуска подобной техники на своей территории. Речь, в частности, идет о приобретении 16 сверхзвуковых учебно-боевых самолетов T-50 у Южной Кореи по контракту на 400 млн долл., связанных с участием Индонезии в разработке на базе данного УБС легкого истребителя KF-X (с последующей закупкой 50 единиц).

Словом, если правительство сохранит долю оборонных расходов на уровне 0,7% ВНП, то ожидать крупных закупок высокотехнологичной военной техники на Западе не стоит. Платежеспособность клиента не позволит. Единственный реальный путь к сделке – смягчение финансово-экономических условий поставщиком, предоставление долгосрочных займов и рассрочек, прием в качестве оплаты товаров традиционного экспорта и т.п.

Дружба с Америкой

Джакарта стремится наладить хорошие отношения со всем миром в поиске технологий и инвестиций для развития экономики. Соединенные Штаты с их «глобальными» продуктами и огромным внутренним потреблением важны для местных потребителей и поставщиков. А вот по линии военно-технического сотрудничества у Индонезии есть негативный опыт взаимодействия с США.

Поначалу дело шло хорошо. В 1982 году Джакарта приобрела 18 легких истребителей F-5E/F, а в 1989-м – 12 более современных F-16A/B. Однако начиная с 1992 года Вашингтон стал постепенно сворачивать сотрудничество по военной линии. Решением Конгресса была прекращена помощь в обучении индонезийских военных по программе International Military Education and Training (IMET). Основанием послужили действия группы полицейских и солдат в их противостоянии с населением Восточного Тимора.

Когда дело в мятежной провинции дошло до применения авиации против сепаратистов, США ввели эмбарго на техподдержку и поставку запасных частей. Режим санкций действовал с 1999 по 2006 год. По этой причине весь парк самолетов F-5E/F и F-16A/B постепенно утратил летную годность, его пришлось законсервировать.

Поскольку других типов истребителей на вооружении ВВС Индонезии не было, страна сделалась беззащитной от ударов с воздуха. Процесс постепенного снятия ограничений начался лишь в ноябре 2005 года. Ввиду необходимости устранения последствий разрушительного цунами США частично отменили запрет на продажу запасных частей к авиатехнике.

Перспектива

При Бараке Обаме практиковались бесплатные поставки отдельных видов оружия. Дональд Трамп ратовал за отмену подобной практики. Пока не ясно, вернет ли Байден события в прежнее русло. Поэтому, если всерьез встанет вопрос о поставках F-15EX, американцы вряд ли пойдут на послабления, ведь это новая модель, только что поступившая в производство. Более вероятным представляется возобновление поставок F-16 «из наличия». Самолеты – старые, сплавить их за рубеж вместо утилизации представляется разумным. Для Индонезии это неплохое временное решение.

Осенью 2019 года начальник штаба ВВС Индонезии Юю Сутисна поведал о планах формирования пары дополнительных эскадрилий на F-16, для чего требуется 32 самолета. Однако одномоторный истребитель легкого класса способен решить лишь часть задач ВВС страны. Простое наращивание численности парка F-16 не даст полноценную замену Су-35С – машинам тяжелого класса с большой боевой нагрузкой и дальностью действия.

В Джакарте не отказываются от наших истребителей, а на деле не дают хода контракту. Одновременно ведется диалог с Европой и США с целью найти приемлемую альтернативу. Вот только это не получается – западная авиатехника значительно дороже. Поэтому вместо 11 Су-35С речь идет лишь о 8 F-15EХ, да еще и придется доплатить.

Индонезийская история еще далека от завершения. Однако уже сейчас она служит примером того, как крупное по территории государство с высоким демографическим ресурсом, но слабой экономикой вынуждено прислушиваться к окрикам из Белого дома. Джакарта вряд ли пойдет против воли Вашингтона, опасаясь американских санкций и их влияния на темпы развития экономики страны.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.