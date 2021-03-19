Новый армейский корпус сухопутных войск США готовится воевать в Европе

На прошлой неделе проведено первое командно-штабное учение с созданным в 2020 г. штабом 5-го армейского корпуса сухопутных войск США. КШУ получило наименование "Victory Glide".

Учение проводилось на нескольких пунктах управления, расположенных в США и Европе. Штабу 5-го АК были оперативно подчинены ряд формирований 1-й кавалерийской дивизии, 4-й оперативной группы авиационной поддержки, командования ССО в Европе и другие.

Одной из основных задач на КШУ было согласование управленческих функций между штабом 5-го АК в Форт-Ноксе (штат Кентукки) и его передовым пунктом управления, созданным в польском г.Познань.

К настоящему моменту определено, что в корпус войдут постоянно базирующиеся в Германии 2-й кавалерийский полк, 12-я бригада армейской авиации и 41-я бригада полевой артиллерии. Продолжается работа по определению других формирований, которые будут подчинены 5-му АК.