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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новый армейский корпус сухопутных войск США готовится воевать в Европе

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КШУ "Victory Glide".
КШУ "Victory Glide".
Источник изображения: belvpo.com

На прошлой неделе проведено первое командно-штабное учение с созданным в 2020 г. штабом 5-го армейского корпуса сухопутных войск США. КШУ получило наименование "Victory Glide".

Учение проводилось на нескольких пунктах управления, расположенных в США и Европе. Штабу 5-го АК были оперативно подчинены ряд формирований 1-й кавалерийской дивизии, 4-й оперативной группы авиационной поддержки, командования ССО в Европе и другие.

Одной из основных задач на КШУ было согласование управленческих функций между штабом 5-го АК в Форт-Ноксе (штат Кентукки) и его передовым пунктом управления, созданным в польском г.Познань.

К настоящему моменту определено, что в корпус войдут постоянно базирующиеся в Германии 2-й кавалерийский полк, 12-я бригада армейской авиации и 41-я бригада полевой артиллерии. Продолжается работа по определению других формирований, которые будут подчинены 5-му АК.

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Страны
Германия
Польша
США
Проекты
2020-й год
Военные учения
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