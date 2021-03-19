Российско-белорусское военное сотрудничество как фактор укрепления ОДКБ.

Мало для кого остается секретом, что при подготовке масштабных стратегических учений (например, «Defender Europe – 2021» или «Запад-2021»), проводимых под эгидой НАТО или России, в рамках учебных замыслов основными противоборствующими сторонами в возможных геополитических конфликтах все чаще рассматриваются Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и непосредственно сам Североатлантический альянс.

Следует признать, что ОДКБ уже стала существенным «противовесом» нарастающей экспансии блока НАТО. Во всяком случае, это касается Восточно-европейского и Кавказского регионов.

Роль организации на международной арене неуклонно возрастает. Нет сомнений в том, что ОДКБ становится важным инструментом, который может быть задействован в интересах реагирования на вызовы безопасности участников организации. Здесь нужно отметить, что все члены ОДКБ имеют четкое и единое понимание данного аспекта.

В этой связи масштабы военного сотрудничества и интенсивность совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки стран ОДКБ с каждым годом неуклонно возрастают. Об этом еще в начале февраля текущего года рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась на брифинге, проведенном в пресс-центре агентства ТАСС.

На 2021 год запланирован целый комплекс совместных учений, объединенных общим замыслом, в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2021».

В ходе проведения учений предусматривается повысить уровень взаимодействия и оперативной совместимости воинских формирований. Офицеры военных органов управления и личный состав подразделений должны действовать в едином строю и говорить на общем языке.

Следует объективно оценивать и понимать, что наиболее полно эта установка сможет быть реализована вооруженными силами России и Беларуси. В том числе и в рамках двустороннего военного сотрудничества.

К слову – уже реализовывается.

Только в марте 2021 года Россия и Беларусь проведут два совместных учения десантных подразделений и одно учение с мотострелками и танкистами.

Первое учение началось 9 марта и будет продолжаться по 20-е число текущего месяца. На полигоне «Поливно» в Ульяновской области под руководством командира 31-й одшбр ВДВ ВС России полковника Владимира Селиверстова проходит активная фаза учения (с 16 по 19 марта). Десантники России и Беларуси отработают совместные действия в ходе миротворческой операции.

Второе учение началось 15-го и продолжится до 27 марта на полигоне «Осиповичский» ВС Беларуси. Для участия в нем из России прибыло около 90 военнослужащих 234-го дшп 76-й дшд, дислоцирующегося в Пскове. С белорусской стороны задействованы более 400 десантников и около 100 единиц боевой и специальной техники 103-й овдбр. Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

В третьем учении, которое продлится до 2-го апреля, принимает участие сводная рота белорусских мотострелков и танкистов 6-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Говоря о возрастании интенсивности совместных мероприятий, нужно напомнить, что между оборонными ведомствами России и Беларуси подписана программа стратегического партнерства на пять лет. При этом количество мероприятий, которые будут проводиться в 2021 году совместно с российскими военнослужащими, выросло со 120 до 160.

Из этого количества мероприятий 40% имеют практическую направленность в плане взаимодействия между родами войск и специальными войсками, причем четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и ВДВ.

Очевидно, что в перспективных планах у российских и белорусских военных значится дальнейшее наращивание сотрудничества, унификация и интегрирование двух армий.

Подтверждением тому может служить недавняя договоренность министров обороны Беларуси и России создать три учебно-боевых центра совместной подготовки, один из которых будет в Гродненской области. Договоренность о создании таких центров является оптимальным и компромиссным вариантом для двух государств.

Создание такого центра позволяет российским войскам расширить свое присутствие в Беларуси за счет фактически перманентных учений, а белорусской стороне обеспечивает присутствие на своей территории современных образцов вооружения, таких как ЗРК С-400 (как минимум), истребителей Су-30 (Су-35) и бомбардировщиков Су-34.

А это уже можно рассматривать как элемент стратегического сдерживания.

Владимир Вуячич