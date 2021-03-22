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Известия.ru

Участники учений ВДВ в Крыму «захватили» плацдарм условного противника

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Свыше 350 участников учений воздушно-десантных войск в Крыму «захватили» аэродром условного противника и плацдарм для высадки основных сил, сообщил в четверг, 18 марта, департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения начались во вторник и продлятся до 19 марта. К ним привлечены более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации. Учения проходят на военном полигоне «Опук» на востоке Крыма.

Всего из семи самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на парашютах десантировались более 350 военнослужащих и три боевые машины десанта БМД-2К-АУ. Из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ был высажен тактический воздушный десант.

В рамках учений десантники отработали наступление при поддержке батареи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С», захватив плацдарм на побережье Черного моря для высадки главных сил Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, прибывших водным транспортом.

Также была отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье.

«Действия ставропольских и анапских десантников были высоко оценены командованием соединения», — отметили в ведомстве.

Учения проходят под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого.

Ранее в четверг во время телемоста президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают всё, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Крыму и Севастополе. Он поздравил граждан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.


16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к общественности Крыма, отметив, что полуостров навсегда останется с Россией, а Западу во главе с США не удастся изменить этого.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев, Евросоюз и США не признали итоги голосования. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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