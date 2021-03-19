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Ростех

«Росэлектроника» выпустила 5-миллиардный геркон

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Герконы
Герконы.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выпустил пятимиллиардный геркон. Изделия экспортируются в 55 стран, обеспечивая долю в 14% глобального рынка. Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы) производятся на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП). Они используются в качестве контактных пар в составе выключателей, тумблеров, кнопок, датчиков положения, скорости и ускорения, индикаторов перемещения и распределения сигналов, преобразователей неэлектрических величин в электрические аналоги.

Герконы активно применяются в бытовой технике (холодильниках, стиральных, сушильных, посудомоечных машинах, водонагревателях, кофеварках), в системах безопасности (сигнализаторах датчиков и детекторов), в медицинском оборудовании (кардиостимуляторах), в счетчиках электрической энергии и воды, системах контроля, управления и энергообеспечения электротранспорта, в пищевой и химической промышленности, а также в автомобильной, авиационной и ракетно-космической отраслях.

Cамым массовым и востребованным на мировом рынке герконом является МКА-14103, который поставляется более чем в 50 стран. С 2000 года было выпущено и отгружено 1,9 млрд изделий этого типа.

«Пройдя пятимиллиардный рубеж, мы активно работаем над повышением эффективности процессов за счет внедрения инструментов бережливого производства и продолжаем создавать новые модификации изделий. Завод начал выпуск герконов нового технологичного поколения – устройств в дополнительной пластиковой оболочке и герконов в пластиковой оболочке для поверхностного монтажа. Это позволит предприятию занять новые рыночные ниши и укрепить позиции на мировом рынке», – заявил генеральный директор РЗМКП Аркадий Орлов.

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