Российские истребители смогут вести бой с территории Белоруссии

Неожиданным прозвучало нынешнее сообщение минобороны Белоруссии о том, что в ходе совместной тренировки военных РФ и РБ «отработан вопрос перебазирования техники России на белорусские аэродромы». Сопротивлявшийся ранее размещению российской авиабазы президент Александр Лукашенко сдался – или это какая-то разовая акция со стороны Минска?

Сообщение пресс-службы белорусского военного ведомства о передислокации на территорию своей страны российской военной техники было озвучено сразу после завершения СШТ (совместной штабной тренировки). В процессе ее проведения с 16 по 18 марта отрабатывались вопросы применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России. Военная техника – это, кстати, не только истребители, но и зенитно-ракетные системы (ЗРС).

Но надо понимать, что тренировка была именно штабной, с работой над картами и ориентированием на местности. Боевые самолеты ВКС РФ в небо Белоруссии не залетали, а ЗРК С-400 "Триумф" по дорогам не пылили. СШТ не сравнить, скажем, с проходящими сейчас совместными учениями миротворческих подразделений ВДВ России и ССО (Силами специальных операций) ВС Белоруссии. Одни из них проходят на полигоне Поливно в Ульяновской области, где со стороны россиян задействовано порядка 500 десантников и около 100 единиц боевой и специальной техники, а от коллег более 80 белорусских спецназовцев.

С примерно таким же соотношением сил в обратной пропорции 14 марта начались учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области – парашютно-десантный батальон Витебской 103-й отдельной бригады воздушно десантной бригады (около 500 человек) и 100 псковичей из 76-й десантно-штурмовой дивизии. Там и по времени дольше учения продлятся, и парашютные прыжки десантники совершат, и будут отрабатывать разного рода учебно-боевые задачи.

Впрочем, эффект от СШТ представляется несравнимо выше. И даже, судя по сообщению о перемещении российской военной техники на белорусские аэродромы, еще и сенсационным. По крайней мере, если понять заявления военных буквально, то Белоруссия вроде как готова наконец разместить российскую авиабазу в Барановичах.

Можно вспомнить, что президент Лукашенко ранее неоднократно отказывался размещать российскую авиабазу на своей территории. В апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.

Однако не будем столь наивны – речь о российской авиабазе в Белоруссии не идет и сейчас. Под словами о "перебазировании российской техники" подразумевалась лишь штабная тренировка с отработкой действий ВКС и ПВО на случай реальных боевых действий.

Иначе говоря, если завтра война – белорусские аэродромы будут в готовности зажечь огни ВВП и принять российскую боевую технику, в чем сейчас и убедились участвующие в тренировке военные представители двух стран. Собственно, об этом и говорится в сообщении: "Совместная подготовка позволила повысить слаженность действий органов военного управления, соединений и воинских частей, а также уровень подготовки должностных лиц".

Прошли СШТ над "ящиками с песком", над которыми военные обычно разрабатывают свои планы и задумывают атаки и обхваты.

Более реальным в плане военного сотрудничества России и Белоруссии представляется создание учебно-боевых центров совместной подготовки ВВС и войск ПВО, о чем еще 5 марта договорились министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин. Два таких центра будут развернуты в Нижегородской и Калининградской областях, а на территории Белоруссии – в Гродненской области. На базе последнего будет организована совместная подготовка экипажей истребителей Су-30СМ (таких самолетов в ВВС РБ пока четыре из запланированных по контракту 12), а также обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, стоящих на вооружении ВС РФ.

В те же дни белорусский президент Лукашенко поддержал базирование на территории страны российских самолетов, но именно как учебных, а не стоящих на боевом дежурстве и без присутствия российских летчиков (помимо инструкторов). Ряд экспертов предположили, что таким образом белорусский Батька хочет попросту "отжать" у России истребители, так как покупать Су-30СМ даже по льготным ценам достаточно дорого. Или по крайней мере – пользоваться российской боевой техникой полностью бесплатно. Денег на покупку новых современных самолетов у Белоруссии действительно нет, да и тратиться она на них не особо спешит, рассчитывая на воздушную поддержку России в случае необходимости.

"Можно отметить, что Белоруссия никогда не числилась в списке основных импортеров российского оружия, – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Белоруссии Александр Зимовский. – Москва поставляла Минску вооружения и военную технику весьма дозированно и денег за нее, как говорится, "налом" не получала. Если вспомнить поставку в 2005–2006 годах 16 зенитных ракетных комплексов С-300ПС "Фаворит" и С-300В "Антей", оплата за них была проведена по бартеру – взамен на поставку для российских РВСН восьмиосных МАЗов для ракетных комплексов "Тополь-М". ЗРК С-400 в количестве нескольких дивизионов Белоруссии просто подарили.

Эта "щедрость" была вполне обоснованна, поскольку Белоруссия входит в Единую региональную систему ПВО стран СНГ и прикрывает не только свое небо, но и российское. Минобороны РФ в большой степени рассчитывает на размещение средств противовоздушной обороны на западном направлении именно в Белоруссии.

С чисто военной точки зрения это означает следующее. Наличие зенитных ракетных комплексов в Гродненской, Брестской, Минской областях дает задел как минимум в десяток минут, чтобы привести в готовность уже российские средства ПВО в Смоленске и Подмосковье. То же самое касается и применения истребителей с белорусских "аэродромов подскока" – цель ближе".

Иначе говоря, налицо расширение присутствия российской боевой авиации на западном направлении, пусть даже и в таком, ограниченном пока виде. Российские военные отрабатывают взаимодействие с белорусскими коллегами, и это как раз тот случай, когда география имеет значение. Особенно если иметь в виду, что совсем рядом с Белоруссией – важнейший для пограничной обороны Калининград.

Что же попросит Белоруссия в ответ на этот дружественный жест? Некоторые выводы уже можно сделать.

Командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб еще в начале января 2021 года заявлял, что Минск готовится к закупке российских ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь-С", второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, ударных вертолетов Ми-35, радиолокационных станций "Противник-Г" и "Восток". Объем предполагаемых закупок по сумме контракта можно было бы назвать "сделкой века", если бы не ряд обстоятельств.

Во-первых, не Турции же продаем, которой тоже существенные скидки делали при контракте по С-400. Во-вторых, эти зенитные ракетные системы уже успели послужить в российских ПВО, то есть их можно считать "уцененным товаром", как и "обкатанные" в небе истребители Су-30СМ. В-третьих, обеспечивать безопасность они будут совместного неба. Исходя из этого, можно предположить, что Минску эти вооружения могут достаться от Москвы практически бесплатно, и все опять обойдется неким бартером.

Виктор Сокирко