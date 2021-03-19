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Naked Science

Совершил первый полет последний из крупнейших авиалайнеров

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A380
A380.
Источник изображения: Airbus

Последний из серийных самолетов A380 впервые поднялся в небо. О прекращении производства флагманской модели, напомним, Airbus заявила в 2019 году.

В Тулузе собрали последний серийный A380: 17 марта самолет, получивший бортовой номер MSN272, совершил первый полет. Машина перелетела на предприятие Airbus в Гамбурге, где инженеры дооснастят самолет. После этого его получит авиакомпания Emirates.

Airbus A380 — самый большой серийный авиалайнер в мире: его длина — 73 метра, размах крыла — 79 метров. В одноклассной конфигурации на борту можно разместить 853 человека.


Полет A380 / ©Aeronews

Самолет впервые поднялся в небо 27 апреля 2005 года, эксплуатировать машину начали в 2007-м. В 2019 году компания Airbus объявила, что намерена прекратить производство лайнеров этого типа. Причина — их невостребованность.

Поводом к этому оказалось решение компании Emirates сократить портфель заказов на A380. В широком смысле A380 проиграл конкуренцию меньшим самолетам, оснащенным двумя двигателями. Среди них — новая модель Airbus, A350. Такие машины оказались в целом дешевле и востребованнее «гигантов» типа A380 и Boeing 747.

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Продукция
Boeing 747
А350
А380
Компании
Airbus
Boeing
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