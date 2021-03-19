Королева атомного авианосца

Впервые в истории ВМС США капитаном плавучего аэродрома стала женщина

Моряки с древних времен были склонны к суевериям и верили в приметы. К этому располагал сам характер их службы. Одна из таких примет: женщина на корабле – к несчастью или к беде.

Наиболее вероятной причиной ее возникновения стало то, что, как считали моряки, их корабли находятся под защитой богини, чья фигура помещалась на носу корабля. Именно поэтому, кстати, в английском языке принято использовать в отношении корабля местоимение «она», а не «он». И появление на корабле еще одной дамы могло, как считалось, вызвать ревность со стороны богини-защитницы. Со всеми неизбежными негативными последствиями для корабля и его экипажа.

Однако, поскольку на дворе уже XXI век, в котором места суевериям не осталось, командование ВМС США, решительно отметя «предания старины глубокой», сделало, как говорится, ход конем. Под самое Рождество стало известно, что по итогам рассмотрения специальной комиссией новых кандидатов на должности командиров атомных многоцелевых авианосцев впервые в многолетней истории ВМС США на командирский мостик одного из 11 плавучих аэродромов поднимется женщина – кэптен Эми Бауэрншмидт.

Впрочем, кэптен Бауэрншмидт – далеко не новичок в авианосных силах: в сентябре 2016 года она стала первой женщиной-старпомом плавучего аэродрома «Абрахам Линкольн» (USS Abraham Lincoln, CVN-72). На этой должности она прослужила до января 2019 года, после чего была назначена командиром десантного транспортного дока «Сан-Диего» (USS San Diego, LPD-22) типа «Сан-Антонио».

Мостик этого амфибийного «монстра», фактически представляющего собой огромную плавбазу морпехов, способную оперативно выдвигаться в требуемый район Мирового океана, она покинула в октябре 2020 года, после чего, судя по всему, стала серьезно готовиться к тому, чтобы установить новый рекорд в рамках авианосных сил американского флота. И ей это таки удалось: если не случится ничего непредвиденного, совсем скоро на боевую службу впервые отправится атомный авианосец, на командирском мостике которого будет стоять женщина. А там уже и до адмиральского звания – рукой подать.

ЗАКОН, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

Будущая повелительница атомного плавучего аэродрома родом из Милуоки, штат Висконсин. В 1994 году она окончила Военно-морскую академию ВМС США – знаменитую кузницу кадров американских флота и морской авиации, которая расположена в Аннаполисе, штат Мэриленд. И в том же году женщин наконец-то допустили к службе на боевых кораблях и самолетах ВМС США: Конгресс отменил соответствующий закон, запрещавший до того представительницам прекрасного пола проходить службу на таких боевых единицах.

В результате курс 1994 года стал первым в Военно-морской академии, выпускницы которого смогли взойти на палубы «настоящих» кораблей и сесть в кабины «настоящих» самолетов. Судя по всему, именно это событие и стало той самой путеводной звездой, которая определила будущую карьеру Эми Бауэрншмидт.

«Тот закон совершенно изменил мою жизнь», – подчеркивала она в 2018 году в интервью CBS News в рамках проекта Profiles in Service.

ТЫСЯЧИ ЧАСОВ НАЛЕТА

Свою службу на флоте без пяти минут командир атомного плавучего гиганта начала в морской авиации, получив свои «крылышки авиатора» в 1996 году. Первым строевым подразделением, службу в котором проходила Эми Бауэрншмидт, стала 45-я легкая вертолетная эскадрилья противолодочной обороны (HSL 45, в феврале 2011 года переформирована в 75-ю ударную вертолетную эскадрилью – HSM 75). Эскадрилья носила название Wolfpack (в переводе с английского – «Волчья стая») и была приписана к военно-воздушной базе Норт-Айленд в Сан-Диего.

Вертолет, в экипаж которого она входила, был придан эсминцу «Джон Янг» (USS John Young, DD-973) типа «Спрюэнс», выполнявшему в то время задачи боевой службы в северной части Персидского залива. Позже Бауэрншмидт проходила службу в 41-й легкой вертолетной эскадрилье противолодочной обороны (HSL 41, в декабре 2006 года переформирована в ударную эскадрилью HSM 41), известной под названием Seahawks («Морские ястребы») и готовившей пилотов для вертолетов морской авиации.

А затем она получила назначение в 51-ю легкую вертолетную эскадрилью противолодочной обороны (HSL 51), приписанную к военно-воздушной базе Ацуги в Японии и носившую название Warlords. Последнее наиболее близко по смыслу можно перевести с английского как «воеводы» или «полевые командиры». В 2013 году эта эскадрилья была переформирована в ударную.

Вершиной же карьеры Эми Бауэрншмидт в морской авиации стала должность командира 70-й ударной вертолетной эскадрильи «Спартанцы» (HSM 70), которую она заняла в июне 2011 года. Причем до этого она служила в ней заместителем командира. Эскадрилья приняла активное участие в операции «Несокрушимая свобода», в ходе которой она дислоцировалась на борту атомного многоцелевого авианосца «Джордж Г.У. Буш» (USS George H.W. Bush, CVN 77) – десятого и последнего корабля типа «Нимиц».

Особо отмечу, что по итогам 2011 года «Спартанцы» получили престижные призы имени адмирала Джона «Джимми» Тэча и имени кэптена Арнольда Дж. Исбелла «за инновации в тактике и выдающиеся достижения», а в следующем году – еще более престижную награду «За отличную боевую подготовку».

В общей сложности, как указано в биографии кэптена Бауэрншмидт на официальном сайте ВМС США, за годы своей службы в морской авиации она налетала более трех тысяч часов, побывав в разных регионах планеты – от суровой Аляски до жаркой Юго-Западной Азии.

Кроме того, она занимала разные должности на флоте, в Пентагоне и в Госдепартаменте, а среди ее многочисленных государственных наград: медаль «За особые заслуги» Министерства обороны, федеральная медаль «За особые заслуги», медаль «За похвальную службу» Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты, медаль «За успехи» Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты и ряд других.

Эми Бауэрншмидт еще сдает зачеты на право управления авианосцем, но уже объявлена первой женщиной – командиром морского гиганта. Фото с сайта www.navy.mil

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «АБРАХАМ ЛИНКОЛЬН»

В первые дни после того, как журналисты узнали о том, что Эми Бауэрншмидт в ближайшее время поднимется на командирский мостик атомохода (первым об этом, судя по всему, сообщило известное издание Task&Purpose), специалисты гадали – какой же конкретно корабль доверят ей в управление.

Впрочем, вскоре интрига разрешилась – 18 декабря 2020 года последовало официальное заявление ВМС США, в котором сообщалось, что кэптен Бауэрншмидт станет командиром хорошо знакомого ей авианосца «Абрахам Линкольн». Соответствующий пресс-релиз на сайте ВМС США появился 23 декабря 2020 года.

Принять дела у нынешнего командира этого плавучего аэродрома она должна летом 2021 года, после того как завершит прохождение специальной дополнительной подготовки, необходимой для всех офицеров, которые впервые получают назначение на такой ответственный пост.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ МОРЕХОДНОСТЬ

Атомный многоцелевой авианосец «Абрахам Линкольн», на командирский мостик которого вскоре поднимется кэптен Бауэрншмидт, относится к кораблям типа «Нимиц» и является пятым в серии этих плавучих стальных гигантов. Именно на них в последние десятилетия во многом и держится морское могущество Америки.

Наибольшая длина корабля, по полетной палубе, составляет более 330 м, водоизмещение превышает 100 тыс. т, а максимальная осадка достигает 12,5 м – это почти высота типовой пятиэтажной хрущевки.

Сердце гиганта – два ядерных реактора, способных дать столько энергии на четыре огромных гребных винта авианосца, что те могут разогнать корабль до скорости не менее 30 узлов, то есть около 56 км в час. Кроме того, атомная энергоустановка обеспечивает авианосцу фактически неограниченную автономность – главное, чтобы морякам хватило еды.

Мореходность тоже не ограничена. Хотя никто, насколько известно, не пытался на практике опробовать, выдержит ли авианосец тот самый девятый вал или нет. Да и то верно: желание рискнуть несколькими тысячами человеческих жизней и многомиллиардным кораблем и всем находящимся на его борту «добром» не возникнет ни у одного адмирала.

Основное оружие «Абрахама Линкольна», равно как и любого другого атомного авианосца, – это его авиакрыло, насчитывающее до сотни боевых и вспомогательных самолетов и вертолетов различных типов: ударных, противолодочных, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, радиоэлектронной борьбы и транспортных.

Уже в ближайшее время в штатном составе корабельных авиакрыльев авианосной авиации американского флота появятся также конвертопланы и беспилотные заправщики. Ну, а в недалеком будущем дело, возможно, дойдет и до ударных дронов.

ЖЕНЩИНЫ И ФЛОТ

Следует отметить, что карьера кэптен Бауэрншмидт хоть и знаковая, но не самая яркая для американского флота. В американском флоте уже есть немало не только женщин-кэптенов, что соответствует нашему званию «капитан 1 ранга», но и женщин-адмиралов, занимавших или занимающих в наши дни достаточно высокие должности.

Так, например, контр-адмирал Нора Тайсон в 2010 году стала первой в истории ВМС США представительницей прекрасного пола, назначенной командиром авианосной боевой группы, а в 2015 году она, уже в звании вице-адмирала, получила под свое начало 3-й оперативный флот ВМС США. Зона ответственности последнего – акватория площадью более 50 млн кв. миль, расположенная в восточной и северной частях Тихого океана, включая и Берингово море.

А вот контр-адмирал Марша Эванс стала первой в истории американского флота женщиной, которая стала командиром военно-морской базы, или пункта базирования ВМС. В июне 1990 года она приняла по свое командование «Остров сокровищ» – пункт базирования Трежер Айленд, построенный в 1936–1937 годы на насыпном острове в заливе Сан-Франциско и названный в честь известного произведения Роберта Льюиса Стивенсона, жившего тогда в этом городе.

В свою очередь, вице-адмирал Робин Браун стала первой женщиной, возглавившей Резерв ВМС США, а Мишель Ховард и вовсе стала в 2014 году первой женщиной – полным, четырехзвездным адмиралом. Ее последние должности – заместитель начальника военно-морских операций ВМС (то есть фактически – заместитель командующего ВМС) и глава Европейского командования ВМС США. При этом одновременно она исполняла обязанности главы Африканского командования ВМС США и Объединенного командования ОВС НАТО «Неаполь».

Однако командирами таких стратегически важных единиц, как атомные плавучие аэродромы и атомные стратегические подводные ракетоносцы, представительницы прекрасной половины человечества в ВМС США до сих пор все же не становились.

Теперь одна из этих «неприступных крепостей» под их натиском пала. Ну, а следом, видимо, настанет очередь атомных субмарин: в 2010 году женщинам разрешили проходить службу на подводных лодках, но в их командиры пока еще никто не выбился.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.