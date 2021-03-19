Эксперты: в едином авиакластере ОАК нужно сохранить конкуренцию инженерных школ

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год.

Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда войдут "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Конкуренция между творческими инженерными коллективами должна быть сохранена при создании единого авиационного инженерно-конструкторского центра Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Москве, куда войдут компании "Сухой" и "МиГ". Такое мнение выразил ТАСС исполнительный директор отраслевого информационно-аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Есть потенциал для повышения эффективности, для сокращения расходов, и этой возможностью нужно воспользоваться. Но при этом, проводя реформы, действительно важно сохранить и конструкторские школы, и внутреннюю конкуренцию творческих инженерных коллективов", - считает Пантелеев.

Он подчеркнул, что, если говорить о боевой авиации, принципиально важно, чтобы ОАК могла разрабатывать, производить, модернизировать всю линейку боевых воздушных судов, которая нужна Минобороны России и, что немаловажно, которая востребована на мировом рынке и может экспортироваться.

"С этой точки зрения важно, чтобы у ОАК сохранялись компетенции, которыми обладали и обладают до сих пор как "Сухой", так и корпорация "МиГ". Последние десятилетия "Сухой" имел наработки по тяжелым истребителям, "МиГ" имел наработки по легким истребителям и комплексам авиационного перехвата, то есть по самолетам-перехватчикам. Было бы важно, чтобы эти компетенции в рамках объединения компаний не были утрачены", - пояснил исполнительный директор "Авиапорта".

Что касается устранения дублирования во вспомогательных направлениях деятельности, таких как бухгалтерия, "можно с высокой степенью вероятности предположить, что это не приведет к угасанию той или иной конструкторской школы", отметил эксперт. "В итоге даже в рамках одной компании можно организовать внутреннюю творческую конкуренцию инженерных коллективов так, чтобы здравые и наиболее сильные идеи могли быть воплощены в жизнь", - сказал Пантелеев.

Эксперт отметил, что необходимо определить, превышает ли потенциал заявленной Ростехом экономии от оптимизации в 130 млрд рублей возможные риски. "Если делать трансформацию грамотно: советоваться с трудовыми коллективами, предпринимать такие меры, которые не вынудят инженеров побежать в поисках лучшей доли на другие предприятия, то все становится очевидно. Можно, конечно, напомнить об известном принципе, что 80% ценности создают 20% специалистов, но нужно констатировать, что в целом, увы, наш авиапром уже прошел через такое кадровое "высушивание", что "лишние" 80% ушли еще 20 лет назад", - подчеркнул он.

Нужно сохранить бренды

В свою очередь заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов опасается, что слияние конструкторских бюро может привести к потере фактора конкуренции и, как следствие, к угасанию знаменитых на весь мир еще с советских времен авиационных брендов.

"Объединять вот так скоропалительно и в угоду западным направлениям развития экономики не стоит. В советском, а теперь российском авиапроме была хорошая тенденция, когда разделены были основные конструкторские бюро, которые у нас являются брендовыми и о которых знали во всем мире", - сказал эксперт.

По его словам, необходим дозированный подход. "Конкуренция ведь не выражается только в том, чтобы выдирать у того или другого из глотки заказ. Нет. Конкуренция заключается в том, что туда приходят люди уже дифференцированные: кто-то умеет хорошо делать истребители, кто-то бомбардировщики, кто-то широкофюзеляжные самолеты. Пусть они этим занимаются. Пользы-то будет больше", - пояснил он.

"Если люди, которые создают [самолеты], будут гордиться, что причислены к "лику святых" [конструкторов] Яковлева, Ильюшина, Сухого, тогда и будет результат", - сказал эксперт.

Конструкторские бюро останутся автономными

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров сообщил ТАСС, что изменение структуры ОАК позволит существенно улучшить результат ее деятельности. "Структура ОАК показывает недостаточную эффективность - есть эффективные подразделения, а есть те, деятельность которых не дает должных результатов. Запрос на оптимизацию корпорации висит давно, и начинать эту работу надо", - сообщил Гусаров.

Среди возможных плюсов оптимизации ОАК - улучшение структуры, избавление от дублирующих активов и оптимизация управленческого состава и обслуживающего персонала, считает эксперт. "Сами конструкторские бюро (КБ) все равно останутся автономными, потому что у каждого КБ своя специализация и они ведут собственные проекты. КБ сокращаться не будут и сохранятся внутри обновленной структуры", - отметил Гусаров.

Оптимизация также позволит повысить производительность и качество труда на предприятиях ОАК. "На авиазаводах идет автоматизация и модернизация, на смену слесарям приходят центры обработки. Как результат, повышается производительность, увеличиваются зарплаты", - отметил Гусаров.

Возможным негативным аспектом модернизации может стать сокращение численности персонала ОАК, добавил эксперт. "Каким-то людям придется уйти, будет сокращение вспомогательных служб и дублирующих подразделений", - сообщил он.

Похожие процессы проходили в авиастроительной промышленности Европы и Америки, подчеркнул Гусаров. "Когда-то Европа объединилась и создала Airbus, а теперь на долю этой компании приходится до половины мирового рынка гражданской авиатехники", - отметил эксперт.

Единый авиационно-инженерный кластер

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" со ссылкой на генерального директора ОАК Юрия Слюсаря сообщили, что совокупный оптимизационный эффект от создания единого авиационного инженерно-конструкторского центра ОАК в Москве, куда войдут компании "Сухой" и "МиГ", должен составить до 130 млрд рублей.

Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". В Ростехе рассказали, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра.