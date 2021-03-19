Сегодня, как и во время холодной войны

США раздумали сокращать свои войска в Европе

В своей первой внешнеполитической речи президент США Джозеф Байден объявил, что он приостанавливает запланированный администрацией Трампа вывод американских войск из Германии до тех пор, пока Министерство обороны не завершит «Обзор положения ВС войск в мире».

Краткий отчет по этому поводу во второй половине февраля опубликовали ведущие специалисты фонда «Наследие». Фонд занимается изучением широкого круга вопросов международной политики. Он имеет консервативную направленность и своей главной задачей объявляет выработку консервативной государственной политики, основанной на принципах свободного предпринимательства, ограничения власти правительства, свободы личности, традиционных американских ценностей и сильной национальной обороны.

Ученые назвали заявление Байдена хорошей и долгожданной новостью. «Общепринятое мнение, что американские войска в Европе существуют для защиты европейских союзников от угрозы, которая больше не существует, неверно. ВС США находятся в Европе в первую очередь для обеспечения национальной безопасности страны, а также для защиты ее важнейших экономических интересов», – заявили эксперты.

По их мнению, сокращение американских сил в Европе пошлет «неверный сигнал» союзникам и противникам США. «Самое главное, что такой шаг в конечном счете подорвет интересы Америки в Трансатлантическом регионе. США должны сохранить или даже увеличить численность своих ВС сил в этом регионе. Кроме того, Конгресс должен попытаться заблокировать любую попытку вывести силы из Европы, если только вопросы, касающиеся полезности этого шага, не будут удовлетворительно решены», – пишут специалисты.

На пике холодной войны численность контингентов ВС США в европейских странах НАТО была доведена до 400 тыс. военнослужащих. После ее окончания президенты США, столкнувшись с бюджетным давлением, сократили численность контингентов, основная часть которых была сформирована из подразделений армии (сухопутные войска). При администрации Обамы Пентагон ликвидировал две боевые группы бригадного состава, постоянно дислоцировавшиеся в Европе. На родину было отправлено 10,5 тыс. солдат и офицеров. Позднее с европейского континента были вывезены все основные боевые танки.

Ко времени аннексии Россией Крыма в 2014 году численность ВС США в Европе составляла только 30 тыс. человек. В настоящее время в европейских странах в режиме постоянной дислокации находится около 64 тыс. американских военнослужащих.

В июле 2020 года администрация Трампа объявила о плане сокращения войск в Германии. По словам Марка Эспера, занимавшего тогда пост министра обороны, план состоял в том, чтобы переместить 11,9 тыс. человек личного состава из Германии в другие места дислокации, в основном в континентальной части Америки.

По планам Пентагона, эти мероприятия позволили бы сократить численность американского военного персонала в Германии примерно с 36 тыс. до 24 тыс. человек. Около 5,6 тыс. военнослужащих планировалось перевести в Бельгию и Италию. А 6,4 тыс. должны были вернуться в США. Однако о планах перемещения войск из Германии в такие страны, как Польша, Румыния или страны Балтии, ближе к границам России, не делалось никаких официальных заявлений.

После объявления о планируемых сокращениях из МО и Белого дома стали поступать противоречивые обоснования необходимости этой акции. Пентагон с «забавной» уверенностью утверждал, что вывод войск из Германии, включая переброску 6,4 тыс. военнослужащих обратно в США, «усиливает сдерживание и повышает оперативную гибкость». А президент Трамп прямо заявлял журналистам: «Мы больше не хотим быть лохами. Соединенные Штаты использовались Европой в течение 25 лет как в торговле, так и в военной сфере. Мы сокращаем силы, потому что они не платят по своим счетам».

Экспертам было ясно, что затраты на проведение этих изменений до конца не просчитаны аналитиками Пентагона. Военный министр в июле прошлого года сообщил СМИ, что он не располагает точными данными о предстоящих расходах, но отметил, что в постоянных долларах они будут составлять миллиарды.

Эксперты фонда утверждают, что нахождение войск США в Европе вызвано обеспечением национальной безопасности Америки и сохранением угрозы российской агрессии. Дислокация американских войск в Европе способствует и укреплению коллективной обороны союзников США. Но это является следствием, а не причиной сохранения усиленного военного присутствия. Задача руководителей США состоит в том, чтобы сохранить военную силу для продвижения интересов Вашингтона в этом регионе. Но при этом у европейских союзников Америки не должно культивироваться ощущение, что эта сила является их единственным «зонтиком безопасности».

Военные базы США в Европе предоставляют их лидерам гибкость, устойчивость и возможность выбора направлений действий в опасном многополярном мире. Огромные гарнизоны американских военных в Европе – это уже не крепости времен холодной войны, а передовые базы XXI века. США должны иметь инструменты для реагирования на события и ситуации, угрожающие их интересам.

В стратегии национальной обороны США большое значение придается наличию достаточного количества передовых сил как для сдерживания, так и для ведения боевых действий. Таким образом, пишут эксперты, «надежное и эффективное присутствие ВС США в Европе сегодня так же важно, как и во время холодной войны».

Стабильная, безопасная и экономически жизнеспособная Европа отвечает прямым интересам Америки. Вот уже более 70 лет НАТО и воинские контингенты США в Европе способствуют сохранению стабильности в этой части земли, что выгодно как европейцам, так и американцам. Экономика Европы наряду с экономикой Соединенных Штатов составляет примерно половину мировой экономики. США и Европа являются главными торговыми партнерами и источниками прямых капиталовложений в экономики друг друга. Все это приносит неисчислимые выгоды как США, так и Европе.

Сегодня Россия, подчеркивают эксперты, представляет собой угрозу европейской стабильности, невиданную со времен холодной войны. Москва продемонстрировала способность и готовность изменить границы силой. В 2008 году ее войска вторглись в Грузию и оккупировали 20% территории. В 2014 году Россия вторглась в Украину и незаконно захватила Крым. Эти и многие другие факторы, заявляют авторы исследования, свидетельствуют о необходимости обеспечения защиты от агрессивных действий Кремля.

Ученые считают, что администрация Байдена и Конгресс для сохранения безопасности и стабильности в Европе должны:

1. Поддерживать или увеличивать нынешний уровень американских войск в Европе.

2. Установить постоянное военное присутствие в Восточной Европе.

3. Оценить объективную необходимость долгосрочного нахождения ВС США в Европе.

4. Убедить сограждан в том, что сохранение военного потенциала США в Европе является насущной необходимостью.

История показала, что США могут быстрее и эффективнее проецировать военную мощь и эффективно реагировать на любые угрозы, используя свои военные возможности в Европе. Сокращение этого потенциала только ослабит США на мировой арене. Экономические интересы и интересы безопасности Америки требуют стабильной Европы, и присутствие там войск помогает поддерживать европейскую стабильность.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»