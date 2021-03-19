Не готовы два прибора: успеет ли Россия на Луну

В НПО Лавочкина сообщили о неготовности двух приборов "Луны-25"

Испытания аппарата "Луна-25" идут полным ходом, однако до сих пор не готовы два служебных прибора, необходимых для посадки станции. Как первую за 40 лет российскую миссию к Луне готовят в режиме санкций, разбиралась "Газета.Ru".

Руководство Роскосмоса и НПО Лавочкина ознакомило журналистов с ходом работ по подготовке двух важнейших межпланетных миссий, в которых участвуют российские ученые - российская «Луна-25», старт которой намечен на октябрь этого года, и российско-европейская ExoMars-2022 осенью 2022 года.

Миссия ExoMars-2022 - второй этап крупнейшего совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства, который должен был стартовать прошлым летом, однако запуск был отложен из-за неготовности европейской части проекта.

Миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») должна символизировать возвращение России на Луну и стать первым шагом в новой отечественной лунной программе. На миссию очень надеются ученые и специалисты по ракетной технике -

Россия не отправляла аппараты и тем более не садилась на Луну с 1976 года (аппарат «Луна-24»), поэтому успех проекта даст возможность дальнейшего исследования Луны последующими станциями.

Во-вторых, выполнение заявленных задач сулит России важные научные открытия. Несмотря на то, что Луна и считается холодным безводным телом, данные с орбиты однозначно указывают, что в приполярных широтах, где сядет «Луна-25», есть залежи льда, особенно в вечно затененных крупных кратерах, на дно которых никогда не попадает солнечный свет.

Обнаружение этого льда в месте посадки (а на борту «Луны» будет специальный манипулятор и приборы для анализа) откроет перспективы для использования воды человеком и в качестве источника ракетного топлива в будущих пилотируемых миссиях, уверены ученые. Южную полярную область выбрали и в NASA, как место прилунения своих астронавтов после 2024 года.

Однако «Луна-25» стала самым ярким примером долгостроя в российском космосе. Изначально запуск планировался на 2014 год, но старт постоянно откладывался, в первую очередь, из-за неготовности аппарата и по причине западных санкций. Постоянные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров.

Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан». Шведы не дождались запуска российского аппарата и поставили свой прибор на борту китайского лунного аппарата.

«Когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю - хотелось бы при жизни, - говорил в интервью телестудии Роскосмоса известный исследователь планет академик Михаил Маров, участвовавший в разработке большинства советских межпланетных миссий - Я уже так надеялся, что старт «Луны-Глоб» осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь «Луна-Глоб» имеет принципиальное значение - ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

Последний раз запуск «Луны-25» перенесли с 2019 года на 2021 и, хотя в отрасли об этом говорили еще с конца 2017 года, объявлено об этом было на Совете РАН по космосу в мае 2018 года.

Тогда-то и стало очевидным, как сработали западные санкции. Что касается научных приборов миссии, то они разрабатывались в Институте космических исследований РАН, уже давно готовы и ждут отправки на Луну.

Как сработали санкции

Проблема возникла со служебными приборами, точнее, как было объявлено на совете, одним - БИБ (Блок инерциальный бесплатформенный), который используется в системе навигации. За его разработку отвечало НПО ИТ.

По сути это гироскоп, однако не механический, который ранее применялся в авиации, а волоконно-оптический, в котором ориентация корабля отслеживается с помощью интерференции лазерного света. Такие блоки, кстати, первыми применялись еще американцами в программе «Аполлон», они компактнее и экономичнее механических гироскопов.

Прибор БИБ массой 1,5 кг от НПО ИТ к весне 2018 года был не готов - не прошел вибрационных испытаний, а его точность важна именно при посадке аппарата на Луну, когда он испытывает серьезную тряску.

При этом оперативно заменить его на аналогичный западный прибор Astrix 1000 было невозможно из-за санкций. Оставалось одно - разрабатывать новый прибор и в очередной раз переносить запуск. Однако разработка нового прибора требовала полтора года.

Впрочем, запустить «Луну-25» в 2020 году не представлялось возможным уже по баллистическим причинам: из-за малого запаса топлива в этот год у аппарата просто не хватило бы топлива, чтобы выйти на полярную орбиту вокруг Луны. Изначально лететь планировалось на индийской легкой ракете, потому аппарат исходно проектировался под ограниченные размеры с небольшим запасом топлива.

Так пуск оказался снова перенесен на осень 2021 года. «Я уверен, что это последний перенос, - рассказал тогда «Газете.Ru» Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, где создавались научные приборы миссии. - В отличие от авиации, мы летаем один раз, и принцип тут должен быть один: «Не готов - не лететь».

Делать новый прибор доверили другой организации - НПЦАП имени Пилюгина, и как следовало из материалов совета по космосу, готовый прибор ожидали в феврале 2020 года.

Однако, как рассказал «Газете.Ru» главный конструктор проекта «Луна-Глоб» Павел Казмерчук, прибор этот еще не готов.

«Разработка его ведется, мы ждем, что в апреле будут поставлены летные образцы. Летный прибор изготовлен и они (НПЦАП) завершают его наземные испытания, - рассказал конструктор, уточнив, что прибор делался не с нуля, и НПЦАП имеет большой задел в производстве оптоволоконных гироскопов, - для нас они установили дополнительно акселерометр, то есть он измеряет не только угловые скорости, но и линейные, это нам нужно для посадки».

Кстати, прежний прибор - БИБ - также полетит на Луну в так называемом квалификационном режиме - он не будет включен в контур управления, но будет работать, чтобы инженеры могли понять его реальные характеристики для использования в орбитальных аппаратах.

Выяснилось, что инерциальный блок - не единственный прибор, пока не готовый для установки. Не готов также доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД), который еще должен поставить концерн «Вега». По данным этого прибора на конечном этапе полета бортовой комплекс управления (БКУ) оценивает вектор движения аппарата.

«С концерном «Вега» произошел сход прибора с испытаний, к сожалению, это бывает при отработке определенных приборов. С концерном мы сегодня согласовали догоночный график, и в июне данный прибор будет поставлен, - сообщил журналистам директор НПО Лавочкина Владимир Калмыков. - Это никаким образом не влияет на технологию сборки и испытания аппарата. Вопрос есть, но он отрегулирован и никаким образом не влияет на конечный результат и отправку аппарата на космодром и запуск».

Недавно сомнения в том, что миссия будет готова к октябрю, высказал эксперт по российской космической отрасли Анатолий Зак, главный редактор портала RussianSpaceWeb. «Согласно нескольким источникам в отрасли, комплекс БКУ остается ахиллесовой пятой аппарата… Источник, знакомый с вопросом, пояснил RussianSpaceWeb.com в начале марта, что бортовое программное обеспечение тестируется на стенде почти круглосуточно, однако еще не достигло нужного уровня готовности. Более того, настоящие электрические испытания собранного аппарата еще не начались,

а без их результата любые прогнозы о дате пуска преждевременны», - пишет Зак, добавив слова своего источника, назвавшего запуск миссии в октябре «нереалистичным».

«Новый аппарат, новые испытания. Всякое может быть, но пока мы идем в графике. Формально аппарат на стадии испытаний. Сейчас идут так называемые электрорадиотехнические испытания, - пояснил «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора-генеральный конструктор НПО Лавочкина Александр Ширшаков. - Могут ли возникнуть какие-то проблемы? Могут, аппаратура новая, всякое может быть».

«По ПО работы находятся в графике. Основную часть, это бортовые алгоритмы при перелете, посадке, нам делал Институт прикладной математики имени Келдыша, все эти работы завершены, и программное обеспечение нам поставлено, все испытания у смежника закончены», - заверил Казмерчук.

В НПО Лавочкина журналистам рассказали, что всего к настоящему времени изготовлено 14 экспериментальных изделий, на которых завершены конструкторские, антенные, тепловакуумные испытания, бросковые и другие испытания. Осталось провести вибростатические испытания, и отработать вопросы с программным обеспечением.

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Павел Котляр/"Газета.Ru"

Павел Котляр