Не готовы два прибора: успеет ли Россия на Луну

В НПО Лавочкина сообщили о неготовности двух приборов "Луны-25"
Испытания аппарата "Луна-25" идут полным ходом, однако до сих пор не готовы два служебных прибора, необходимых для посадки станции. Как первую за 40 лет российскую миссию к Луне готовят в режиме санкций, разбиралась "Газета.Ru".
Руководство Роскосмоса и НПО Лавочкина ознакомило журналистов с ходом работ по подготовке двух важнейших межпланетных миссий, в которых участвуют российские ученые - российская «Луна-25», старт которой намечен на октябрь этого года, и российско-европейская ExoMars-2022 осенью 2022 года.
Миссия ExoMars-2022 - второй этап крупнейшего совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства, который должен был стартовать прошлым летом, однако запуск был отложен из-за неготовности европейской части проекта.
Миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») должна символизировать возвращение России на Луну и стать первым шагом в новой отечественной лунной программе. На миссию очень надеются ученые и специалисты по ракетной технике -
Во-вторых, выполнение заявленных задач сулит России важные научные открытия. Несмотря на то, что Луна и считается холодным безводным телом, данные с орбиты однозначно указывают, что в приполярных широтах, где сядет «Луна-25», есть залежи льда, особенно в вечно затененных крупных кратерах, на дно которых никогда не попадает солнечный свет.
Обнаружение этого льда в месте посадки (а на борту «Луны» будет специальный манипулятор и приборы для анализа) откроет перспективы для использования воды человеком и в качестве источника ракетного топлива в будущих пилотируемых миссиях, уверены ученые. Южную полярную область выбрали и в NASA, как место прилунения своих астронавтов после 2024 года.
Однако «Луна-25» стала самым ярким примером долгостроя в российском космосе. Изначально запуск планировался на 2014 год, но старт постоянно откладывался, в первую очередь, из-за неготовности аппарата и по причине западных санкций. Постоянные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров.
«Когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю - хотелось бы при жизни, - говорил в интервью телестудии Роскосмоса известный исследователь планет академик Михаил Маров, участвовавший в разработке большинства советских межпланетных миссий - Я уже так надеялся, что старт «Луны-Глоб» осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь «Луна-Глоб» имеет принципиальное значение - ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».
Последний раз запуск «Луны-25» перенесли с 2019 года на 2021 и, хотя в отрасли об этом говорили еще с конца 2017 года, объявлено об этом было на Совете РАН по космосу в мае 2018 года.
Тогда-то и стало очевидным, как сработали западные санкции. Что касается научных приборов миссии, то они разрабатывались в Институте космических исследований РАН, уже давно готовы и ждут отправки на Луну.
Как сработали санкции
Проблема возникла со служебными приборами, точнее, как было объявлено на совете, одним - БИБ (Блок инерциальный бесплатформенный), который используется в системе навигации. За его разработку отвечало НПО ИТ.
По сути это гироскоп, однако не механический, который ранее применялся в авиации, а волоконно-оптический, в котором ориентация корабля отслеживается с помощью интерференции лазерного света. Такие блоки, кстати, первыми применялись еще американцами в программе «Аполлон», они компактнее и экономичнее механических гироскопов.
Прибор БИБ массой 1,5 кг от НПО ИТ к весне 2018 года был не готов - не прошел вибрационных испытаний, а его точность важна именно при посадке аппарата на Луну, когда он испытывает серьезную тряску.
Впрочем, запустить «Луну-25» в 2020 году не представлялось возможным уже по баллистическим причинам: из-за малого запаса топлива в этот год у аппарата просто не хватило бы топлива, чтобы выйти на полярную орбиту вокруг Луны. Изначально лететь планировалось на индийской легкой ракете, потому аппарат исходно проектировался под ограниченные размеры с небольшим запасом топлива.
Так пуск оказался снова перенесен на осень 2021 года. «Я уверен, что это последний перенос, - рассказал тогда «Газете.Ru» Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, где создавались научные приборы миссии. - В отличие от авиации, мы летаем один раз, и принцип тут должен быть один: «Не готов - не лететь».
Делать новый прибор доверили другой организации - НПЦАП имени Пилюгина, и как следовало из материалов совета по космосу, готовый прибор ожидали в феврале 2020 года.
«Разработка его ведется, мы ждем, что в апреле будут поставлены летные образцы. Летный прибор изготовлен и они (НПЦАП) завершают его наземные испытания, - рассказал конструктор, уточнив, что прибор делался не с нуля, и НПЦАП имеет большой задел в производстве оптоволоконных гироскопов, - для нас они установили дополнительно акселерометр, то есть он измеряет не только угловые скорости, но и линейные, это нам нужно для посадки».
Кстати, прежний прибор - БИБ - также полетит на Луну в так называемом квалификационном режиме - он не будет включен в контур управления, но будет работать, чтобы инженеры могли понять его реальные характеристики для использования в орбитальных аппаратах.
Выяснилось, что инерциальный блок - не единственный прибор, пока не готовый для установки. Не готов также доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД), который еще должен поставить концерн «Вега». По данным этого прибора на конечном этапе полета бортовой комплекс управления (БКУ) оценивает вектор движения аппарата.
«С концерном «Вега» произошел сход прибора с испытаний, к сожалению, это бывает при отработке определенных приборов. С концерном мы сегодня согласовали догоночный график, и в июне данный прибор будет поставлен, - сообщил журналистам директор НПО Лавочкина Владимир Калмыков. - Это никаким образом не влияет на технологию сборки и испытания аппарата. Вопрос есть, но он отрегулирован и никаким образом не влияет на конечный результат и отправку аппарата на космодром и запуск».
Недавно сомнения в том, что миссия будет готова к октябрю, высказал эксперт по российской космической отрасли Анатолий Зак, главный редактор портала RussianSpaceWeb. «Согласно нескольким источникам в отрасли, комплекс БКУ остается ахиллесовой пятой аппарата… Источник, знакомый с вопросом, пояснил RussianSpaceWeb.com в начале марта, что бортовое программное обеспечение тестируется на стенде почти круглосуточно, однако еще не достигло нужного уровня готовности. Более того, настоящие электрические испытания собранного аппарата еще не начались,
«Новый аппарат, новые испытания. Всякое может быть, но пока мы идем в графике. Формально аппарат на стадии испытаний. Сейчас идут так называемые электрорадиотехнические испытания, - пояснил «Газете.Ru» первый заместитель генерального директора-генеральный конструктор НПО Лавочкина Александр Ширшаков. - Могут ли возникнуть какие-то проблемы? Могут, аппаратура новая, всякое может быть».
«По ПО работы находятся в графике. Основную часть, это бортовые алгоритмы при перелете, посадке, нам делал Институт прикладной математики имени Келдыша, все эти работы завершены, и программное обеспечение нам поставлено, все испытания у смежника закончены», - заверил Казмерчук.
В НПО Лавочкина журналистам рассказали, что всего к настоящему времени изготовлено 14 экспериментальных изделий, на которых завершены конструкторские, антенные, тепловакуумные испытания, бросковые и другие испытания. Осталось провести вибростатические испытания, и отработать вопросы с программным обеспечением.
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Павел Котляр/"Газета.Ru"
Павел Котляр